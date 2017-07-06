محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية النعيم التعاونية عن فوز جابر محمد فهد الضفيري بالمركز الأول وحصوله على 354 صوتا، تلاه علي غالب حنيبل الخالدي 332 صوتا، ثم عبد الهادي صايد صندوح الظفيري 314 صوتاً ، ورابعا عبيد ساير صاوي الشمري 293 صوتا، وخامسا جاسم علي سويدان المغري 276 صوتا، ثم سادسا عبد الله غازي عارف العنزي 234 صوتا، وسابعا عبد الرزاق مضحي علوي الظفيري 182 صوتا، ثم فهد محماس محسن المطيري 174 صوتا، وتاسعا عادل صالح نزال حجب العنزي 157 صوتا.

وكانت الانتخابات شهدت مشاركة 15 مرشحا تمّت المنافسة بينهم في أجواء ديموقراطية تسودها الشفافية والاحترام المتبادل بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.