قصة وعبرة

أصحاب الغار



كتبها: سعيد بهون في ليلة من ليالي الشتاء، الجو بارد برودة شديدة، المطر ينزل غزيرا، الجدة العزيزة تجمع أحفادها الخمسة على سريرها: محمد، سليمان، أمينة، عبد الغني وعماد، ثم شرعت تروي لهم قصة أصحاب الغار. تقول الجدة: ذات يوم بينما كان ثلاثة نفر يسيرون في صحراء غائمة، فجأة بدأ المطر يهطل بغزارة، بحث الرفاق يمنة ويسرة عن مكان يحتمون فيه من شدة المطر، فإذا غار وسط الجبل. صعدوا الجبل حتى منفذ الغار فدخلوه وجلسوا يترقبون، وبينما هم كذلك، إذا الريح تهب هبوبا قويا، وشيئا فشيئا يسمع صوت من فوق الغار، فإذا صخرة تتدحرج فتسد المنفذ وتحبسهم. فزع الثلاثة..! وراحوا يدعون الله وينتظرون الفرج، لكن الانتظار طال، والأمل بدأ يضعف، واليأس أخذ يدب في النفوس. ذكر أحدهم أن الله لن يضيع الذين يتقونه والذين هم محسنون، فذكر أنه ذات يوم بينما كان راجعا بالإناء إلى بيته لبنا، متأخرا على غير عادته، ليسقي أبويه الكبيرين العزيزين، فإذا النوم قد غلبهما، وكان له ثلاثة أبناء ذكورا ينتظرون السقي.



قرر أن ينتظر يقظة أبويه دون إزعاج رحمة بهما، وتكريما لهما، وتقديرا لفضلهما عليه، فأخذ ينتظر، والأولاد قد أخذهم التعب من طول انتظار حتى استسلموا للنوم، فقد عزم أبوهم ألا يسقي أحدا قبل والديه.



ومع مطلع الفجر يستيقظ الأبوان فيناولهما اللبن بتواضع ولطف معتذرا، يرجو دعاءهما، ويطلب راحتهما. رفع الرجل يديه إلى السماء متضرعا ورفيقيه يرفعان أيضا: اللهم إن كنت قد عملت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه من غم..! بعد برهة إذا الصخرة تنزاح قليلا عن مدخل الغار، هب صاحباه يقتفيان أثره، فتفاءل الكل خيرا، وتذكر كل منهما عملا صالحا قام به ابتغاء رضوان الله، فكان كلما يذكر أحدهما شيئا ثم يدعو إلا وتتحرك الصخرة عن المخرج حتى جاء الفرج. قام الثلاثة يحمدون الله تعالى حمدا كثيرا على الفرج وقبول العمل، ويعاهدونه مزيدا من الطاعة والإحسان، حتى يشملهم بعنايته ورعايته. استمتع الأحفاد بحديث الجدة، وراح الولد الأصغر محمد يتوسل إليها أن تحكي خبر الرفيقين الآخرين، لكن الوقت تأخر كثيرا، فعاهدته أن يكون ذلك ليلة الغد إن شاء الله، وكانت تحت وسادتها حبات حلوة مخبوءة فسحبتها، ثم سلمت كلا منهم واحدة منها، وهي تشكرهم على حسن إنصاتهم، وترجو صلاحهم. قصة مصورة

أبنائي الصغار وصف الصورة الهواتف الذكية

حذر بعض العلماء من أن الاستعمال الخاطئ للهواتف الذكية يهدد الصغار، ويتحدث البعض عن مخاطر الاستخدام المفرط لأجهزة الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، مؤكدين أنها تتسبب في ضعف قدراتهم الحركية والعقلية، ما يؤثر عليهم في استقبالهم للمعلومات التي تقدم لهم في المناهج التعليمية في المدارس.



وحذر باحثون أميركيون مؤخرا من أن استخدام الأجهزة الحديثة وخاصة في الألعاب يؤثر على مهارات الأطفال وتوازنهم وتركيزهم، وهو ما يجعلهم غير مؤهلين للبدء في استيعاب الكثير من المعلومات.



وأجريت الدراسة على مجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 4 و5 أعوام من إحدى المدارس في مدينة نيويورك، واكتشف الباحثون أن هؤلاء الأطفال يواجهون مشاكل عدم الاتزان والتنسيق، وهو ما أثر على قدراتهم التعليمية في المدرسة، وباستكمال البحث لاحظوا جلوسهم ساعات طويلة من اليوم أمام شاشات الأجهزة التكنولوجية الحديثة دون القيام بأي أنشطة بدنية.



لذا عليكم أيها الأصدقاء الانتباه كثيرا إلى هذه المسألة، وتقسيم أوقاتكم بشكل مريح وصحيح، وعدم اضاعة الوقت دون فائدة وبشكل يهدد صحتكم.



سجلت الدراسة إصابة 30% من الأطفال عينة البحث بالقلق والتوتر، ومثلهم يعانون من صعوبات التعلم مثل صعوبة القراءة واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وأكثر من 90% من الأطفال يعانون من صعوبة في الحركة مثل عدم القدرة على التوازن أثناء السير على الأقدام، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مع العين واليدين.

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سلوكي

معاني الأسماء





٭ أمجد: من زاد على غيره في طلب العلا، ونيل المجد.

٭ أنس: مصدر أنس لمن يعايشه.

٭ أيمن: الأيمن خلاف الأيسر، واليمين مقدمة، والأيمن ذو البركة.

٭ باسل: الشجاع والعابس عند الحرب.

٭ باسم: انفرجت شفتاه عن ثناياه ضاحكا دون صوت: اسم يوحي بالتفاؤل والسرور.

٭ باهر: يدهش من يراه ويعرفه بشكله أو بعمله.

٭ بدر: عندما يكتمل القمر في ليلته يصبح بدرا منيرا، فيعم الدنيا بنوره.

٭ بشر: من قولهم: رأيت له بشرا حسنا، أي: لطافة وطلاقة في الوجه.

٭ بلال: البلال هو الماء.

٭ جلال: عظم الشأن فهو جليل، وهو يوحي بالرفعة والمكانة.

٭ دائب: الرجل الجاد.

حكم عربية





٭ لو قلت تمرة.. قال جمرة.

٭ دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى يوم القيامة.

٭ لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن رطبا فتعصر.

٭ اجعل سرك في واحد ومشوارك في ألف.

٭ لا تقل يا رب عندي هم عظيم ولكن قل يا هم عندي رب عظيم.

٭ كل شيء يستطاع قتله إلا الطباع.

٭ كل شيء يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى المشاورة.

٭ العقول مواهب والعلوم مكاسب.

٭ إذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله بالهموم.

من ظرفاء العرب





أشعب وابنهأشعب والوليمة جلس أشعب مع ابنه في إحدى الولائم على مائدة واحدة، ولاحظ أن ابنه أكثر من شرب الماء، وهو يأكل، فانتظر حتى خرجا، ونادى ولده، ولطمه على وجهه بقسوة قائلا له: لو جعلت مكان الماء الذي شربته طعاما لكان خيرا لك! تحسس الابن مكان اللطمة وقال: شرب الماء يوسع مكانا للطعام.. وهنا رفع أشعب يده إلى أعلى، ولطم ابنه لطمة أقسى من الأولى وهو يقول له: لماذا لم تخبرني بذاك قبل الآن.. لقد ضيعت علي الكثير.



روي أن أحد الكرماء دعا أشعب منفردا إلى وليمة يسيل لها اللعاب، فقال أشعب للرجل: أخاف أن يأتي ثقيل يفسد علي الطعام! فقال الرجل: ليس معنا ثالث.



هنا ظهرت الغبطة على أشعب وكان متلهفا إلى الطعام فما ان جلس الرجل وأشعب أمام الطعام حتى دق الباب! هنا تغير وجه أشعب! فلاحظ صاحب البيت تغير وجه أشعب فقال له على الفور: إنه صديقي وفيه عشر خصال إن كرهت واحدة منها منعته من الدخول.



فقال أشعب: هات.



فقال الرجل: أولى هذه الخصال: أن صديقي هذا لا يأكل ولا يشرب مهما ألححت عليه.



هنا أسرع أشعب وقال للرجل في حماسة: التسع الباقية لك! أدخل هذا الرجل بسرعة!

متاهة





اختلافات

بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن





لون