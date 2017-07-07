بشرى شعبان
صرحت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل ناصر المزيد بأن الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت قرارا بشأن ضوابط وشروط استخراج شهادة براءة الذمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبينت أنه لا يتم تسجيل أي مشروع ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة لإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لعدة ضوابط وهي صدور الشهادة باسم ملاك المشروع ومدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوضين بالتوقيع، وألا يكون ساريا بشأن المشروعات المملوكة لصاحب المشروع والشركاء أحد رموز الإيقاف 31 - 32 - 71 - 72 - 131 - 132، وأيضا اعتماد شهادة براءة الذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة.