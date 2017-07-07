تفقد الرئيس الفخري للنادي الرياضي الكويتي للصم وجمعية المكفوفين فهد صياح ابو شيبة المنشآت الخاصة بهم بهدف الوقوف على جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة في سبيل توفيرها لأبنائه من هذه الفئة الذين يستحقون الكثير منا من أجل راحتهم وإدخال السعادة في قلوبهم، لافتا إلى أن عملنا يحتم علينا أن نقف في صف إخوتنا من هذه الفئة التي تعد نسيجا من المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه أبدا. وأشاد ابو شيبة في تصريح صحافي برؤية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد التي ستعيد للكويت جمالها ورونقها كدرة للخليج من خلال تطويرها للجزر الكويتية تنفيذا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بأن تكون الكويت مركزا اقتصاديا.

وأوضح أن هذه الفكرة بلا شك ستنمي الاقتصاد الوطني من خلال جذب السياح والمستثمرين، حيث ستكون الكويت وجهة لهم بعد أن يشاهدوا عجلة الاقتصاد والسياحة تسير في خطى متسارعة ما يجعلهم يحرصون على قضاء أمتع الأوقات واللحظات في رحاب الكويت المضيافة، معربا عن جزيل شكره وعظيم امتنانه للشيخ ناصر صباح الأحمد على هذه الفكرة التي أدخلت الفرح والسرور في قلوب أهل الكويت، داعيا إلى إعطاء الشباب فرصتهم في تحقيق هذه الرؤية من خلال فتح الباب لهم في سبيل خلق روح المنافسة الشبابية التي تصب في خدمة الكويت، ولاسيما أنهم يملكون القدرة على البذل والعطاء متى ما توافرت لهم الإمكانات. وأعرب ابو شيبة عن فخره واعتزازه بإنجازات وجهود أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذين أسهموا إسهاما كبيرا في إرساء الأسس الراسخة للتخطيط والتنمية المستدامة منذ تأسيس مجلس الإنشاء بالقانون 47 لسنة 1960، مبينا أن هذا المجلس يذخر بكوكبة من الشخصيات التي نفخر بخبراتها المتميزة والمتراكمة فهم من خيرة العقول الوطنية العلمية والعملية والتي لها القدرة على تشخيص الحالة الوطنية بأوضح صورها وتقديم أنجح الحلول لتحدياتها، مؤكدا أنه يشكل في صميم عمل نواة للدور الاستشاري والتوجيهي للحكومة بمختلف جهاتها نحو تحقيق رؤية الكويت المستدامة.