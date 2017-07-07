اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حرص الكويت على تنسيق وتفعيل العمل العربي في المحافل الدولية بما يخدم مصلحة الدول العربية وشعوبها حيال مختلف القضايا المشتركة ولاسيما في مجال الامن الغذائي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجبري لـ«كونا» عقب سلسلة مباحثات اجراها في العاصمة الايطالية (روما) مع رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وكبار المسؤولين العرب المشاركين بالمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وقال ان مباحثاته مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولين العرب تركزت على سبل تطوير التعاون المشترك في مجال الامن الغذائي وسبل مواجهة تحديات التعامل مع قضايا الغذاء وذلك في اطار جهود الكويت لتنسيق العمل الخليجي والعربي ضمن المؤتمر الدولي المهم.

واضاف ان اللقاءات التي حضرها سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ علي الخالد تطرقت الى سبل تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والانتاج الغذائي الى جانب أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن سياسات التنمية المستدامة.

وذكر ان ممثلي دول مجلس التعاون في المؤتمر أكدوا أهمية التعاون والشراكة الاقليمية مع منظمة الفاو لتعزيز التعامل مع قضايا مصيرية مثل ندرة المياه التي خصص لها مؤتمر اقليمي جانبي وحماية وتطوير الموارد الطبيعية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في اطار «رؤية استراتيجية».