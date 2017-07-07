الكندري: الرياضة لها أثر كبير في رفع اللياقة البدنية لدى منتسبي الجيش





قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد صباح امس بزيارة مركز التسجيل التابع للخدمة الوطنية العسكرية.

وكان في استقباله لحظة وصوله رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن ابراهيم العميري وعدد من ضباط الهيئة.

حيث استمع الشيخ محمد الخالد إلى إيجاز مفصل ألقاه اللواء الركن ابراهيم العميري حول التنظيم والتشكيل الإداري لمراكز التسجيل في المحافظات، وأعداد المكلفين ممن أتموا سن 18 عاما وكيفية إعلامهم واستدعائهم وشرح طريقة التسجيل كما بين اللواء العميري انه هناك مهلة لمدة شهرين من تاريخ بلوغه السن القانونية 18 عاما للتسجيل بالخدمة الوطنية العسكرية وانه بعد انقضاء الشهرين يعد كل من لم يسجل خلال تلك المهلة مخالفا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية ويعرض نفسه للملاحقة القانونية وإضافة خدمة اضافية، وعليه ستباشر هيئة الخدمة الوطنية العسكرية كل المخالفات اعتبارا من 10 يوليو 2017 ويسري ذلك على كل من يبلغ هذه السن بعد ذلك.

وفي ختام الزيارة شكر الخالد وزارة الداخلية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للجهود المبذولة من قبلهم لتسهيل مهمة زملائهم في وزارة الدفاع في جميع مراكز محافظات الدولة كما أشاد بجهود منتسبي هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.

رافق الخالد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف.

من جانب آخر، وبرعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، احتفلت هيئة العمليات والخطط، ممثلة بمديرية الاتحاد الرياضي العسكري بختام الموسم الرياضي 2016 – 2017 في قاعة مبارك بكلية علي الصباح العسكرية.

استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن ابراهيم علي الكندري كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، وتطرق من خلالها للدور المهم والمتكامل الذي يتبناه الاتحاد في سبيل إثراء الوعي بأهمية الرياضة ودورها في الحياة العسكرية، وما لها من أثر في رفع اللياقة البدنية لدى منتسبي الجيش الكويتي وإن مديرية الاتحاد الرياضي العسكري تقوم طوال الموسم الرياضي تنظم العديد من المسابقات الرياضية المتنوعة التي تسهم في خلق روح تنافسية بين وحدات الجيش المختلفة.

وأعرب العميد الركن ابراهيم علي الكندري عن خالص شكره نيابة عن الرياضيين العسكريين للاهتمام والدعم الكبير الذي يحظون به من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وتشجيعه الدائم لهم ودفعهم للمزيد من تحقيق الإنجازات الرياضية، كما ثمن التوجيهات المتواصلة والمتابعة الدائمة من قبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وتقديمه لكل التسهيلات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الرياضيين العسكريين بمختلف الألعاب، وأكد أن دعم والاهتمام نائب رئيس الأركان العامة للجيش عبدالله النواف ينعكس بدوره ايجابيا على الرياضيين العسكريين من منتسبي الجيش الكويتي ويحقق لهم التمثيل اللائق والمشرف في مختلف المسابقات الرياضية.

بعد ذلك تفضل وزير الدفاع بتكريم الوحدات المشاركة بالموسم الرياضي وتوزيع الجوائز على الفرق والأبطال الفائزين في شتى المسابقات وقد حصلت هيئة الحرس الأميري على كأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للتفوق العام وكأس وكيل وزارة الدفاع للتفوق العسكري، كما حصل لواء المغاوير/ 25 على كأس رئيس الأركان العامة للجيش للتفوق الرياضي وكأس الوحدة المثالية، هذا وقد حثهم الخالد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذا المستوى المتميز، والمحافظة على مثل هذه الانجازات التي تعكس المستوى الرياضي المميز للرياضيين من منتسبي الجيش الكويتي.

كما قام نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بزيارة تفقدية إلى إحدى لجان تسجيل الطلبة الضباط خلال تواجده في كلية علي الصباح العسكري حيث اطلع على سير العمل والتسجيل، واستمع إلى شرح من قبل أمر الكلية اللواء الركن بدر العوضي عن مراحل التسجيل وما هي الاجراءات المتبعة طوال فترة التسجيل والترتيبات اللازمة لاستقبال للمتقدمين كطلبة ضباط.

رافق الخالد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، و نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري، وعدد من كبار قادة الجيش

من جانب آخر، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد سفير جمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد كريستيان نخلة، يرافقه الملحق العسكري العقيد باتريك بيكييه.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش العامة الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري.