أسامة دياب

أثنى السكرتير التجاري في السفارة الباكستانية أغا سعيد على تطور العلاقات التجارية الكويتية - الباكستانية التي وصفها بالجيدة، لكنـها الى مزيد من الجهود لدعمها وتعزيزها حتى تعكس مكانة وقدرات البلدين الصديقين.

وكشف سعيد، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي اقيم على شرفه بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت، عن زيادة ملحوظة في حجم الصادرات الباكستانية الى الكويت والتي كانت قبل عامين تقدر بـ 46 مليون دولار ووصلت الى 88 مليون دولار بمعدل زيادة بلغت من 30 إلى 40%، مشيرا إلى فرصة كبيرة لتطوير التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الصادرات والتي يجب ان تكون حوالي 600 مليون دولار، نظرا للامكانات الهائلة التي تتمتع بها باكستان، خاصة انها تصدر والأرز والأقمشة إلى مختلف دول العالم.

وأشار سعيد إلى جهود السفارة في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين وجذب الكثير من السياح الكويتيين إلى باكستان.