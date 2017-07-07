المكون الخيري والإنساني يشكّل جزءاً أصيلاً في شخصية أهل الكويت





أشاد مدير لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ محمد الهولي بالتعاون والدعم المبارك الذي حظيت به أنشطة ومشاريع اللجنة الرمضانية من قبل محسني ومحسنات الكويت والجاليات الوافدة، حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروع سفرة سلوى وكفالة الأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار ومساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت وغيرها من أوجه الخير المتنوعة.

وأعلن الهولي عن طرح مشروع «إحساس» لسداد الرسوم الدراسية لطلاب العلم المعسرين، حيث يوجد لدينا عشرات الطلبات من الأوراق الرسمية لطلاب العلم المعسرين داخل الكويت ونستعد بدورنا من الآن لعمل التجهيزات والترتيبات اللازمة للعام الدراسي الجديد حتى نساهم في إزالة هذا الهم والحزن والغم عن أرباب الأسر والطلاب.

وأشار الى أن المكون الخيري والإنساني يشكل جزءا أصيلا في شخصية أهل الكويت، وحث المحسنين والمتصدقين على أن يتذكروا شريحة كبيرة من طلاب العلم المعسرين، الذين يقيمون معنا على هذه الأرض الطيب أهلها، وواجبنا أن نسعدهم ونفرج عنهم الكرب من خلال سداد الرسوم الدراسية عنهم حتى لا يتركوا مقاعدهم الدراسية ويصبحوا فريسة سهلة للجهل والتخلف وضياع المستقبل. فكثير من الحالات من الأسر المتعففة والفقيرة وذات الدخل المحدود ونحرص على التأكد من الأوراق الرسمية الخاصة بكل طالب ونبدأ بالأشد احتياجا.

وتابع: يتواصل معنا أولياء الأمور بشكل مستمر يسألون ويستفسرون ماذا تم بخصوص مساعدات أبنائهم الدراسية، لذا أناشد التجار وأهل الخير المساهمة بدعم هذا العمل الإنساني العظيم، ونؤكد أننا نتعامل وفق عمل مؤسسي، ونحرص على توثيق أعمالنا ونتواصل مباشرة مع المدارس والمؤسسات التعليمية، ونقوم بسداد الرسوم عن الطلاب وكذلك نسلم المتبرع تقريرا كاملا موضحا به كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع الذي رغب في تنفيذه.