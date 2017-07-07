البربر: سد وتسكين الشواغر حسب شروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية

الحصان أطلق طاقات الشباب وإلحاقهم بمشاريع الطرق المختلفة





فرج ناصر

بارك رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال بدر البربر قرار وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع بإحالة من مضى على خدمته 34 عاما من موظفي وقيادات الوزارة الى التقاعد وذلك لضخ دماء جديدة تخدم الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب أن هذه الخطوة تحسب للوزير المطوع الذي استطاع ان يطور الوزارة رغم الفترة البسيطة التي تسلم بها حقيبة الوزارة وذلك من خلال الأمور التي تخدم العاملين والموظفين في الوزارة والتي تعود عليهم بالنفع.

وثمن البربر مواقف وزير الأشغال تجاه نقابة الأشغال من خلال تسهيل كل المطالب التي تحتاج اليها النقابة من مزايا وبدلات وترقيات للموظفين والعاملين بوزارة الأشغال في جميع الإدارات والقطاعات.



وطالب بان يكون سد وتسكين الشواغر خلال الفترة المقبلة حسب شروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية وان تكون الأولوية للمستحقين، موضحا ان وزير الأشغال لا يألو جهدا في إعطاء كل ذي حق حقه وهذا ما لمسناه منه خلال لقاء أعضاء النقابة معه ووعوده لنا بتسهيل كل الإجراءات والعراقيل التي تواجه بعض الموظفين، مشيرا إلى ان النقابة تعتبر حلقة الوصل بين الموظفين وقيادة الوزارة.



وامتدح الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لمكتب الوزير حسين العتيبي على الجهود التي يقوم بها تجاه النقابة وتسهيل إجراءات الموظفين من خلال الشكاوى الخاصة بهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

وأشار إلى ان أبواب الوكيل حسين العتيبي مفتوحة أمام الجميع سواء الموظفين او حتى المراجعين الذين يقصدون وزارة الأشغال للعمل بها او إنجاز معاملات خاصة بهم حقا هذا الرجل يستحق الثناء.



وأضاف ان هذا الوكيل ومن خلال العاملين بمكتبه يقومون بإنجاز المئات من المعاملات الخاصة بموظفي الوزارة وهذا الأمر يشكر عليه.



وقال إننا كوننا جهة رقابية ونقابة تراقب تقييم الموظفين والحفاظ على حقوقهم نطالب كل المسؤولين من وكلاء ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام مساعدة إعطاء الموظفين مبدأ تكافل الفرص والعدالة بين جميع الموظفين، موضحا ان نقابة العاملين هي جهة مسؤولة عن جميع الحقوق الخاصة بالموظفين وهي بموقع المدافع عن مزاياهم.



وأشاد كذلك بموقف الوكيل المساعد لقطاع الطرق احمد الحصان الذي استطاع ان يبرز الطاقات الشبابية من خلال دعمهم وإلحاقهم بالمشاريع التي يقوم بها قطاع الطرق بانجازاته المختلفة على مستوى مشاريع الطرق بالكويت وكذلك فتح المجال وإعطاء الثقة للمهندسين والمهندسات من الشباب الكويتي لتنفيذ مشاريع الطرق مثل مشروع جابر الأحمد الذي ينفذ من قبل طاقة كويتية من المهندسين الشباب من الجنسين الذين اخذوا على عاتقهم النهوض بالمشاريع الحيوية بالاضافة إلى المشاريع الأخرى ولم يأت هذا الأمر بسهولة بل جاء بثقة من وكيل قطاع الطرق الذي أعطى هذه الفئة من الشباب الفرصة ليساهموا في بناء وطنهم من خلال المشاريع التي أسندت إليهم وخاصة مشاريع الطرق التي يعملون تحت مظلتها.



حقا وكيل قطاع الطرق هو من جعل الكويت تتطور من خلال إنشاء وتطوير شبكة الطرق بالكويت والتي أصبحت من الدول المتقدمة ليس على مستوى الشرق الأوسط وإنما على المستوى العالمي.

وبشر البربر الموظفين بصيف غير عادي وذلك من خلال المفاجآت الكثيرة التي ستقوم بها النقابة للموظفين المسجلين لديها من خلال الألعاب الترفيهية والمسابقات والشاليهات وجميع أماكن الترفيه التي تناسب الأسر وأبناءهم.

وأضاف ان النقابة تدرس العديد من الأفكار والمقترحات التي تعود بالنفع على موظفينا وهذا ليس منه ولكن واجب علينا تجاههم. ودعا الموظفين من لديه مشكلة او تظلم او وقع عليهم ظلم التقدم الى المسؤولين في النقابة وهي بدورها سوف تقوم بالإجراءات والخطوات المتبعة لاسترداد حقوق الموظفين التي سلبت بغير وجه حق او من خلال تعنت وعنجهية بعض المسؤولين، مؤكدا ان النقابة هي بموقع المحامي عن الموظفين.