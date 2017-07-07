عادل الشنان

كشف التقرير الربع السنوي الأول الذي أصدرته حملة ناطر بيت حول متابعتها لأداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما يخص التوزيعات الإسكانية ومقارنتها مع الأرقام المعلن عنها في الجدول السكني للتوزيعات للسنة المالية الحالية عن توزيع السكنية 22% من الطلبات الإسكانية.

ولفت إلى أن 78% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها 9513 لم يتم توزيعها حتى الآن وأن عدد الأيام المتبقية لنهاية السنة المالية الحالية 269 يوما.

وأشار إلى أن نسبة المخصص لهم ضمن مشروع جنوب المطلاع وصل إلى 5919 مواطنا في حين بلغ عدد الوحدات الموزعة 2062 من اصل 4770 مخصصة للتوزيع خلال خلال السنة المالية الحالية.

وبين التقرير أن عدد الوحدات في شمال غرب الصليبخات يبلغ 35 شقة وأن عدد المخصص لهم بلغ 45 مواطنا، في حين يبلغ عدد الوحدات في خيطان 1448 وحدة وعدد المخصص لهم 19 مواطنا، أما جنوب غرب عبدالله المبارك فبلغ عدد الوحدات بها 3260 وحدة.

وأفاد بأن العدد الإجمالي للطلبات الاسكانية حتى الثاني من الشهر الجاري بلغ 97662 طلبا، مسجلا انخفاضا بعدد 584 طلبا عما هو مسجل حتى نهاية السنة المالية الفائتة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة ستقوم برفع التخصيص على خيطان وجنوب عبدالله المبارك بالتزامن معا لحين اكتمال العدد في خيطان، ثم يستمر رفع التخصيص في جنوب عبدالله المبارك.