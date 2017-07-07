قال مندوبنا لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) د.مشعل حيات ان تبني المنظمة لقرار حول القدس يعد انجازا للمجموعة العربية.



وأضاف حيات في تصريح لـ «كونا» ان المجموعة العربية برئاسة الكويت وبمبادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية قدمت مشروع القرار، مشيرا الى دعم عشر دول لهذا القرار وهي أذربيجان وإندونيسيا والكويت ولبنان وتونس وكازاخستان وتركيا وفيتنام وزيمبابوي وكوبا.



وأوضح ان ثلاث دول عارضت هذا القرار وهي الفلبين وجامايكا وبوركينافاسو بينما امتنعت عن التصويت ثماني دول وهي أنغولا وكرواتيا وفنلندا وبيرو وپولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية وتنزانيا.