آلاء خليفة

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري قرارا إداريا بنقل مدير إدارة بمكتب الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية م.فرج السعيد للعمل مديرا في ادارة التمديدات الكهربائية في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية ونقل مدير إدارة التمديدات الكهربائية م.خالد الراشد للعمل مديرا في إدارة تخطيط البرامج والمتابعة في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية.

وكما أصدر بوشهري قرارا بنقل رئيس قسم تدقيق مخططات التكييف في إدارة التمديدات الكهربائية م. عادل الرويح للعمل رئيسا لقسم الأعمال الميكانيكية في إدارة التصميم والإشراف في قطاع الخدمات الفنية ونقل رئيس قسم الأعمال الميكانيكية في إدارة التصميم والإشراف في قطاع الخدمات الفنية للعمل رئيسا لقسم تدقيق مخططات التكييف في إدارة التمديدات الكهربائية في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية ونقل رئيس قسم الأعمال الكهربائية في إدارة التصميم والإشراف في قطاع الخدمات الفنية المهندسة إيمان حسين اسماعيل للعمل رئيسا لقسم الفحص في إدارة الفحص وأجهزة القياس.