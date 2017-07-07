توزيع مولدات كهربائية في عدد من المستشفيات بمدينة تعز





اكدت الامين العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس استمرار الجمعية في تقديم الدعم الصحي والطبي والاغاثي والتنموي للاشقاء في اليمن بالتعاون مع المنظمات الانسانية العاملة هناك. وقالت البرجس في تصريح لـ «كونا» عقب لقائها السفير اليمني لدى البلاد د.علي سفاع ان من ضمن الاعمال التي قامت بها الجمعية اخيرا اصلاح وترميم محطة لتحلية المياه واجراء الصيانة لمركز غسيل الكلى بمستشفى الصداقة.

واضافت البرجس ان الجمعية تعمل حاليا على اقامة مخيم للعمليات الجراحية يتسع لاستقبال نحو 200 حالة، مبينة ان المخيم الاول الذي نفذته الجمعية اجرى عددا كبيرا من العمليات الجراحية لامراض العظام والمفاصل والمخ والاعصاب والعيون.

وذكرت ان الجمعية قامت بتوزيع مولدات كهربائية في عدد من المستشفيات بمدينة تعز كما وزعت كراسي متحركة وعكازات استفاد منها نحو 750 مصابا وجريحا، فضلا عن تقديم المواد الغذائية والدوائية لمرضى الكوليرا في المحافظات اليمنية.

من جانبه، اشاد السفير اليمني بالمساعدات الانسانية والطبية والاغاثية التي قدمتها الجمعية للنازحين جراء الاحداث التي تشهدها اليمن معبرا عن امتنانه وتقديره لهذا العمل الانساني الكبير «النابع عن صدق مشاعر الاخاء والتعاون بين البلدين الشقيقين».

وأكد سفاع حرص الكويت على تقديم المبادرات الانسانية والمساعدات الاغاثية العاجلة للنازحين اليمنيين في المحافظات اليمنية مما اسهم في تخفيف وطأة معاناتهم.