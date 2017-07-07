توزيع ما يقارب 40 خزان ماء سعة 1000 غالون على الأسر المتضررة





أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية عن الانتهاء من المرحلة السادسة لإغاثة المتضررين من إخواننا في اليمن جراء السيول التي داهمت بعض المناطق اليمنية وتضرر منها الكثير من المواطنين اليمنيين هذا ما صرح به د.نبيل العون مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وعضو مجلس الإدارة.

وأضاف أن هذه المرحلة أتت لتكون بلسما وشفاء للكثير من الأسر اليمنية في كل من محافظتي تعز وإب وضمن إمكانيات الجمعية حيث قامت بتوزيع خزانات المياه المحتوية على الماء المعقم والنظيف والخاص لأغراض الشرب والنظافة مبينا أن هذا المشروع كانت قد طرحته الجمعية على المتبرعين في وقت سابق ولقي استحسانا من قبلهم.

وبين أن الجمعية في هذا السياق وزعت ما يقارب 40 خزان ماء سعة 1000 غالون، حيث يخدم الخزان الواحد أكثر من 15 إلى 30 أسرة وفي بعض الأحيان تتشارك الكثير من الأسر في منافع هذا الخزان والتخفيف من معاناة الكثير من الأسر المتضررة من جراء السيول والمعرضة لكثير من الأمراض.

وأوضح أن الجمعية ركزت في عملية توزيع الخزانات وتعبئتها على شرائح المشردين وقاطني الخيم والعشيش الذين هدمت خيامهم وعشيشهم بسبب السيول والأمطار وتم التركيز على تعز وأب لوجود شريحة كبيرة من المشردين والمهجرين كنتيجة محققة للسيول وتبعات الحرب التي فرضتها المليشيات عليهم، مشيرا إلى ان أهمية هذه الخزانات تكمن بسبب عدم وجود وحدات الصرف الصحي ونقص دوارات المياه الحاد.

وأردف بأن الجمعية وفي خط مواز لتوزيع الخزانات قامت بتوزيع مئات الحقائب طبية وقائية ضد مرض الكوليرا والمحتوية على جرع وحقن طبية للوقاية من مرض الكوليرا، هذا المرض الذي بدأ يستشري في المجتمع اليمني ويخلف الكثير من المعاناة والضحايا في أوساط اليمنيين.

وذكر أن الجمعية قامت بتوزيع الكثير من الخيم على المتضررين من السيول ممن تهدمت بيوتهم وشملت عملية توزيع الخيم تأثيثها تأثيثا جديدا وبناء وترميم بعض العشيش للذين هدمت خيامهم وتقديم أبرز مستلزمات السكن والمعيشة لهم مثل السجاد والفرش والدواشق والبطانيات والملابس ومواد التنظيف وسلال غذائية لمئات الأسر المتضررة.