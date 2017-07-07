محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية النعيم التعاونية عن فوز جابر محمد فهد الضفيري بالمركز الأول وحصوله على ٣٥٤ صوتا، تلاه علي غالب حنيبل الخالدي ٣٣٢ صوتا، ثم عبد الهادي صايد صندوح الظفيري ٣١٤ صوتا، ورابعا عبيد ساير صاوي الشمري ٢٩٣ صوتا، وخامسا جاسم علي سويدان المغري ٢٧٦ صوتا، ثم سادسا عبدالله غازي عارف العنزي ٢٣٤ صوتا، وسابعا عبد الرزاق مضحي علوي الظفيري ١٨٢ صوتا، ثم فهد محماس محسن المطيري ١٧٤ صوتا، وتاسعا عادل صالح نزال حجب العنزي ١٥٧ صوتا.

وكانت الانتخابات شهدت مشاركة ١٥ مرشحا تمت المنافسة بينهم في أجواء ديموقراطية يسودها الاحترام المتبادل والشفافية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.