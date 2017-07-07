قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس في البلاد سيكون شديد الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع ورطبا نسبيا وخصوصا على المناطق الساحلية.

وذكر رئيس قسم التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لـ «كونا» إن تحول اتجاه الرياح في البلاد إلى جنوبية شرقية أحيانا خلال هذه الفترة من السنة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضاف القراوي أن تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي يستمر خلال هذه الفترة على البلاد الذي غالبا ما يصاحبه كتلة هوائية جافة وحارة مع الرياح الشمالية الغربية وتكون رطبة نسبيا مع تحول الرياح الى جنوبية شرقية مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

وبين أنه يسود الطقس الحار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 31 و34 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل يتراوح ارتفاع الموج ما بين قدم وأربع أقدام.

وتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة نهار اليوم مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 48 و51 درجة مئوية.

وأضاف أن الطقس مساء اليوم سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و30 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة بين 32 و34 درجة مئوية والبحر بصفة عامة خلال اليوم يكون خفيفا إلى معتدل ما بين قدم وأربع أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس الحار والرطب نسبيا يسود نهار غد السبت لاسيما على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10 و38 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة بين 45 و46 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج إلى معتدل ما بين قدمين وخمس أقدام.

وأشار إلى استمرار الطقس الرطب نسبيا لا سيما على المناطق الساحلية مساء السبت مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب على المناطق الساحلية والحرارة الصغرى المتوقعة بين 31 و34 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج إلى معتدل ما بين قدم وأربع أقدام.