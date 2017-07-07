موسى أبوطفرة

أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمتابعة أوضاع منطقة جليب الشيوخ خالد المطيري ان المنطقة تتجه نحو نشر الوباء والامراض وذلك بعد ان سجلت البنية التحتية انهيارا تاما مما زادت معاناة المواطنين وسكان المنطقة بعد ان غطت مياه المجاري والصرف الصحي الكثير من الطرق والشوارع الداخلية.

وقال المطيري ان الوعود الحكومية بإنهاء معاناة الاسر الكويتية التي تقطن هذه المنطقة ذهبت ادراج الرياح حيث يواجه سكان المنطقة وحدهم مشاكل لاحصر لها تبدأ بإغلاق الطرق بسبب مياه المجاري ومرورا بارتفاع اعداد العزاب ونقص الخدمات الحكومية الصحية والامنية حتى اصبحت المنطقة في وضع مأساوي، مبينا أن المنطقة حاليا لا تصلح للسكن والاقامة وستكون مصدرا للامراض والاوبئة.

واستغرب المطيري انه في ظل هذا الوضع المتفاقم تناست الحكومة ايجاد اي من الحلول الانية التي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين بل انها وعبر وزارة الكهرباء تظل ترسل فواتير تحصيل المبالغ المالية في حرص مستغرب، مبينا ان الوقت حان لتثمين المنطقة واعادة تأهيلها ونشل المواطنين والاسر الكويتية فيها.

وأضاف المطيري ان منطقة جليب الشيوخ ذات موقع حيوي ومهم وتعد موقعا استثماريا ان ارادت الحكومة وبشكل جدي استغلاله لكن التقاعس الحكومي والتخاذل في اتخاذ القرارات المهمة سيد المواقف والقرارات.