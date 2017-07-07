«لا أستطيع أن اتخلى عن بني جنسي من قومي السود، في سبيل حبك»

المغني الأسود توباك شاكور موجها خطابه سرا إلى المغنية الأميركية مادونا عام ١٩٩٥. وكان الخطاب قد تم اكتشافه مؤخرا، بالبحث في الرسائل التي كان يرسلها توباك من السجن. ويحوي الخطاب السري تفاصيل مثيرة جدا ظلت مجهولة عن حياة المغني الأميركي توباك. ففي الخطاب يقول توباك شاكور لمادونا: «بالنسبة لك، فان يراك الناس مع شخص أسود مثلي، فذلك سيجعل منك إنسانة حنونة وعطوفة. أما بالنسبة لي، فسيبدو الأمر وكأنني اتخلى عن قومي بني جنسي من السود، من أجل حبي لأمرأة بيضاء. وهذا أمر لا استطيع أن أفعله. كل ما أتمناه هو ألا يؤدي قراري هذا إلى الإضرار بك».