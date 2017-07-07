أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيقوم يوم الاثنين المقبل بزيارة إلى البلاد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الكويتيين حول الأزمة الخليجية.
وقالت ناورت في بيان مساء امس الخميس، انه "بناء على دعوة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيتوجه تيلرسون إلى دولة الكويت يوم الاثنين المقبل حيث سيلتقي بكبار المسؤولين الكويتيين لمناقشة الجهود المبذولة لحل الخلاف الخليجي".
وأعربت عن شكرها لجهود دولة الكويت الجليلة في محاولة التوسط لحل الخلاف، معتبرة أن "القيام بذلك ليس بالأمر بالسهل".