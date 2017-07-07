دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف امس الخميس دورية امن بحي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية واسفر عن استشهاد رجل امن وإصابة ستة آخرين بجروح.
واعرب الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين ، عن استنكاره الشديد لتكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية في حي المسورة التي تستهدف رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم الوطني بحفظ الأمن.
واكد العثيمين تضامن ووقوف المنظمة مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز السلم في المنطقة والعالم.
وقدم خالص التعازي لذوي الشهيد وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت امس الخميس عن استشهاد رجل امن وإصابة ستة آخرين اثر استهداف دوريتهم بعبوة ناسفة بحي المسورة في محافظة القطيف.