قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس ان جميع المؤسسات العسكرية «وحدة واحدة كالحزمة المتكاملة يكمل بعضها بعضا من أجل رفعة الكويت وضمان تقديم أفضل السبل للتميز والنجاح للمسؤوليات الملقاة على عاتقها وللمهام الجسام الموكلة لها».

وأكد الجراح في تصريح لـ «كونا» أن «وزارة الداخلية بكل قطاعاتها مسخّرة لخدمة إخوانهم في القوات المسلحة تعاونا وتنسيقا وتشاورا وتسخير إمكانياتهم لنجاح المسؤوليات وتذليل العقبات ان وجدت ولن تتوانى في ذلك، فأنتم دوما معنا مشهود لكم في التعاون وروح المسؤولية المشتركة».

وأعرب عن تمنياته للقوات المسلحة بالتوفيق والنجاح «بقيادة أخي الشيخ محمد الخالد الذي نشهد بإمكانياته وقدراته وكفاءته العالية وتفانيه لخدمة وطنه في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي العهد الأمين وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أشاد بدور وزارة الداخلية في تسهيل مهام هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وتذليل كل السبل والامكانات من أجل التطلع لتقديم أفضل الخدمات لابنائنا وإخواننا الشباب المتقدمين لخدمة وطنهم وتحمل مسؤولية حماية بلادهم.