أعلنت رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد انطلاق برنامج تدريب الطلبة وذلك بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة ويستمر أربعة أسابيع.



وقالت الشيخة فادية السعد إن برنامج التدريب الذي انطلق في مقر مبادرة (ابتكار الكويت) التابعة لمبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي يأتي بالتزامن مع اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017. وأضافت أن المبرة تسير على النهج الذي يرعى الشباب ويمكنهم من استغلال طاقاتهم والذي بدوره ينمي المهارات والقيم لديهم موضحة أن مبادرة (ابتكار الكويت) تدخل ضمن أعمال المبرة.



وذكرت السعد أن الهدف من البرنامج يتمثل في تعزيز مسؤولية المشاركة ورفع كفاءة الكوادر المحلية وتلبية الاحتياجات الوطنية التي تساهم في تعميق وتطوير التبادل العلمي في المجالات التربوية والمهنية والتعليمية.

ودعت إلى ضرورة استثمار الشباب باعتبارهم طاقة الأمم وقادة المجتمعات نحو تحقيق التنمية مشددة على أن دورهم لا يستهان به لأنهم الشريحة الأكبر في المجتمع.

من جانبها قالت المديرة العامة لمبادرة (ابتكار الكويت) د. فاطمة الهاشم في تصريح إن التعاون المثمر واستغلال طاقات الشباب في العمل بالمبادرة ينعكس إيجابا ليس على مستوى الطالب فحسب إنما على المجتمع كله.

وأضافت أنها قامت بجولة تعريفية مع مراقب شؤون تدريب الطلبة في كل من كلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهدف توثيق العلاقات بما يصب في تحقيق أهداف المبرة.