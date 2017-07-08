كرم بيت التمويل الكويتي «بيتك» متطوعي قصر نايف الذين شاركوا فريق «بيتك» التطوعي بتوزيع وجبات افطار الصائم طيلة شهر رمضان المبارك، حيث تأتي هذه المبادرة التي دأب البنك على القيام بها سنويا، ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية وتحفيز العمل التطوعي لاسيما بين الاطفال والشباب، وكذلك ضمن برنامجه الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 3» الحافل بالفعاليات والانشطة التطوعية والمجتمعية المتنوعة.

وتؤكد مبادرة «بيتك» التزامه بتحمل اعباء المسؤولية الاجتماعية، وحرصه على تشجيع العمل التطوعي بما يعزز اواصر الصلة مع مختلف شرائح المجتمع.

ويزخر سجل «بيتك» بالمبادرات الاجتماعية والتطوعية المتنوعة بما فيها الصحية والرياضية والانسانية والتعليمية والبيئية وغيرها من المبادرات والمساهمات التي تؤكد دوره في دعم المجتمع بكل شرائحه ضمن رسالة ترسخ ريادة «بيتك» في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

ويلتزم «بيتك» بأداء رسالته الاجتماعية بشكل متواصل وبالطريقة المثلى من خلال التواجد بكل المناسبات والقيام بالدور الاجتماعي بمختلف اشكاله سواء كان مشاركة في انشطة اجتماعية ورعايات وتنظيم فعاليات وغيرها من الانشطة التي تخدم المجتمع وتحافظ على ريادة «بيتك» محليا وعالميا.

ومن جانبهم، ثمن المتطوعون تقدير «بيتك» لهم مشيرين الى أن مبادرة التكريم تشكل حافزا اكبر لبذل المزيد من الجهود في خدمة المجتمع والمشاركة في الاعمال والانشطة التطوعية.