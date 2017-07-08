محمد راتب

أعلن رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية فواز المطيري عن انطلاق مهرجان الخضار والفواكه لمدة يومين لأول مرة في الجمعية بجميع الأسواق المركزية بحيث يكون يومي الاربعاء والخميس، مؤكدا انه سيتم توفير الخضار والفواكه بأسعار تنافسية واقل من الأسواق الموازية.

وقال المطيري إن المهرجان سيشمل كل الاصناف بأسعار تنافسية بالإضافة إلى تنوع الاصناف التي يدعمها المهرجان حيث تم توفير كل الاحتياجات، كما أننا حرصنا على تنظيم المهرجان لمدة يومين نظرا للإقبال على المهرجان وحرصا على ان يستفيد جميع المساهمين منه وأيضا تخفيف الأعباء المالية عنهم.

ولفت المطيري الى ان مهرجان الخضار والفواكه سيكون لمدة يومين مرتين بالشهر بحيث اذا كان هذا الاسبوع لمدة يومين فإنه سيكون الاسبوع القادم لمدة يوم ومن ثم لمدة يومين وهكذا، متمنيا أن يحوز المهرجان رضا المساهمين.

وأشار الى وجود العديد من الخدمات والمهرجانات التي سينفذها مجلس الإدارة بشكل متواصل لخدمة الاهالي والمساهمين بحيث سنحرص على توفير كل السلع بأفضل الأسعار.