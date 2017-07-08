أبومشاري: توفير أدوات الإنقاذ بجميع المسابح للحد من الغرق

الشطي: تكثيف الحملات التوعوية للاستخدام الآمن لحمامات السباحة

ندى أبونصر

توفر حمامات السباحة وأماكن الترفيه مثل الحدائق المائية وبرك السباحة وجهات مفضلة لدى الكثير من الناس للاستمتاع وممارسة الرياضة وتعزيز الصحة ولكن قد تنطوي تلك الأنشطة على مخاطر صحية حتى مع توافر الكم الكبير من التقنيات الحديثة في تصميم وتنفيذ ومراقبة هذا النوع من مراكز الترفيه من امراض معدية كثيرة بكتيرية وفيروسية وأخطار عديدة يمكن ان يتعرض لها الكبار والأطفال وبالأخص أولادنا فلذات اكبادنا وان الوقاية من الاصابات وحوادث الغرق والآثار السامة للمواد الكيماوية الملوثة في المياه والأمراض الأخرى التي يمكن انتقالها أو يتعرض الطفل لها خاصة اذا لم يكن لديه مرافق من أحد والديه، تستدعي تضافر وتكاتف جهود مهنية واسعة النطاق من مدربين ومنقذين وطاقم طبي ووضع ضوابط ومعايير للصحة والأمانة للزوار يجب مراعاتها لضمان الوقاية والصحة والاستمتاع برياضة ووسيلة ترفيه آمنة، «الأنباء» فتحت تحقيقا حول معايير السلامة في حمامات السباحة بعد حادث مصرع مراهق صعقا نتيجة وجود سلك كهربائي مكشوف كان في الماء، ما أدى إلى وفاته، والى التفاصيل:

بداية، قال مدرب السباحة حسام السيد انه يجب تزويد أحواض السباحة بمعدات مناسبة قادرة على إضافة مواد التطهير والمخثرات والكيماويات ويجب الالتزام بالمواصفات العالمية للتمديدات والكيبلات الكهربائية الخاصة بالمسابح والتمديدات والتركيبات الميكانيكية كما يجب توفير عدد كاف من معدات السلامة للأشخاص الذين يستعملون حوض السباحة وان تزود بمعدات الإنعاش التي تستخدم الهواء العادي مع وجود ادوية وإسعاف اولي بالقرب من بركة السباحة وان يكون المنقذ أو المدرب الموجود مؤهلا للإنقاذ من الحوادث المعتادة في أحواض السباحة العامة، الأمر الذي يحتم تواجده عند استخدام أي فرد للمسبح وان يكون المنقذ مدربا على وسائل إنعاش القلب والرئتين وعلى وسائل الإنقاذ المعتمدة، بالإضافة الى ذلك يجب توفير طوق نجاة ورافعة.



وأكد ايضا انه يجب ان تتوافر معايير الصحة والسلامة الكاملة في أحواض السباحة، وذلك من خلال اشراف يومي على الحوض وفحص كمية الكلور الموجودة فيه وقياس درجة حرارة الماء واخذ عينات على فترات متباينة من اجل معرفة درجة عسر الكالسيوم وقياس حمض السيانوريك القلوية وتدوينها لمعرفة ما اذا كانت المقاييس المعيارية لمياه حمامات السباحة ضمن المجال المسموح به ام تتطلب معالجتها.



واضاف انه يجب تجنب وضع الزلاقات على اطراف بركة السباحة وفي حالة وجودها تتطلب اشرافا دائما من المنقذ حيث من الضروري ان تكون أحواض السباحة الخاصة بالصغار مفصولة عن أحواض سباحة الكبار ووضع حاجز في حوض سباحة الكبار لمنع الأطفال أو من لا يتقنون فنون السباحة من الانتقال بشكل مفاجئ الى مكان عميق.



ولفت الى ضرورة تركيب لوحة ارشادية لمرتادي السباحة وتوضع في مكان بارز باللغتين العربية والانجليزية وفي حال تواجد حوض الجاكوزي يجب ان يكون هناك مفتاح فاصل للتيار الكهربائي عند الحوض يتم اللجوء اليه في حالة الطوارئ.



توفير أدوات الإنقاذ



من جانبه أكد المواطن ابومشاري على ضرورة توفير ادوات الإنقاذ بجميع المسابح متمثلة في اطواق النجاة، والواح الفلين أو الاحبال الطويلة والتى تحد من ظاهرة غرق الأطفال بشكل كبير.



وقال يجب تفعيل القانون ومحاسبة المقصرين لتحقيق الردع الكافي مع التأكد من توفر معايير الامن والسلامة داخل المسبح فضلا عن توعية الأهل بالا يسمحوا لأطفالهم بالذهاب الى برك السباحة بمفردهم، بل الذهاب معهم ومراقبتهم وتعليمهم السباحة في عمر مبكر تحت اشراف مختصين للحد من حوادث الغرق أو اي حوادث ممكن ان يتعرض لها الطفل.



حملات توعوية



وبدورها، قالت المواطنة شيماء الشطي يجب تكثيف الحملات التوعوية عبر مختلف وسائل الاعلام وشاشات التلفزيون والمدارس وغيرها عن كيفية الاستخدام الامن لحمامات السباحة سواء كانوا صغارا أو كبارا، حيث يوجد الكثير من الأماكن العامة التي يوجد فيها حمامات سباحة ولكن هناك بعض التقصير والإهمال من قبل الموظفين الذين يتقاعسون عن اداء وظائفهم بشكل جيد وهذا ما يؤدي الى وقوع الكثير من حوادث الغرق أو الاصابات الاخرى، فلو ادى كل شخص وظيفته بأمانة مع انتباه الأهالي لأطفالهم وبالاخص في الأعمار الصغيرة التي لا تجيد التصرف، فاننا نستطيع تفادي الكثير من الاخطار والتي قد تصل الى الموت نتيجة الغرق أو الصعق بالكهرباء لان الطفل يكون مبللا واذا لم ينتبه الى وجود مكابس كهربائية يمكن ان يتعرض للصعق بالكهرباء وربما يؤدي ذلك الى الموت، ويرجع ذلك ايضا الى إهمال جانب الصيانة في بعض المنشآت.

حماية الكشافات الغاطسة في المسابح من تسرب المياه وضرورة وجودها في الجزء العلوي

يرى مهندس الكهرباء جمال كمال ضرورة ان تكون الكشافات الغاطسة في حمامات السباحة مانعة لتسرب المياه وموجودة في الجزء العلوي لحمام السباحة والحد الاقصى لمسافة الغطس للكشاف لا يزيد على 50 سم تحت اعلى منسوب للمياه الحمام لملء الحمام ما قبل الكشاف مع محاولة الاستغناء قدر الامكان عن الاضاءة تحت الماء وفي حالة الرغبة في ذلك يتم عمل ماسورة بداخل اسفل الجزء المحيط باعلى الحمام من جهة اليمين واخرى من جهة اليسار كضمان وحماية اكثر من التعرض لمخاطر الصعق الكهربائي.



واضاف انه يجب ان تكون معزولة عزلا كاملا بهدف وضع كيبل التغذية كنوع من الأمان ويجب عند عمل الاضاءة الغاطسة وضع earh lekage موصل لفصل الكهرباء عند الخطر، مع ضرورة الصيانة الدورية بصفة مستمرة ووضع انذارات صوتية واخرى ضوئية في مكان خارجي واضح، مشددا على انه في حال تركيب اضاءة غاطسة يجب ان يكون باشراف مهندس مختص.

التنبيه على استخدام الإنذارات الصوتية في حالة الخطر

أكد المهندس الكهربائي احمد صابوني على ضرورة اهتمام الأهل بأطفالهم في البرك واحواض السباحة المكشوفة بدرجات الحرارة، وذلك خوفا من ضربات الشمس كون الحرارة تتجاوز لـ 50 درجة مئوية في فترة الصيف، اما بخصوص الأمان في أحواض السباحة من معلقات الانارة فهي 12 فولت وغير خطرة للانسان كون قواطع الحماية هي 500 ميلي امبير لكن يجب تنبيه الأطفال الى ضرورة وجود انذارات صوتية واخرى ضوئية تحذر عند من وقوع اى خطر مع عدم لمس أي ماخذ كهربائية من قبل الأطفال، خصوصا وهم مبللون بالمياه، وذلك لانعدام المقاومة الكهربائية لاجساد الأطفال ويجب التوعية اللازمة من خلال لوحات حول المسابح بضرورة التقيد بها.