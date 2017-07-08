أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري، أن موضوع «شح المياه» من أهم التحديات التي تواجه الدول العربية ويجب العمل على حلها.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به بوشهري عقب ترؤسه وفد الكويت الى الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه.

وقال ان الاجتماع ناقش عدة موضوعات تتعلق بالمياه منها القضايا الخاصة بإدارة الموارد المائية اضافة الى بحث التحديات التي تواجه شح المياه في الدول العربية.

وذكر أنه على الرغم من وجود دول عربية تعاني من شح المياه فإن العديد من الدول لديها معدل استهلاك عال للمياه، مضيفا أن الاجتماع ناقش أفضل السبل لتنمية مصادر المياه في الدول العربية.

وأشار الى ترحيب الكويت باستضافة مؤتمر المياه تحت عنوان «التعاون العربي في ادارة الموارد المائية» في مايو 2018، لافتا الى أن هذا المؤتمر يعقد مرة كل سنتين.

وردا على سؤال حول عرض رؤية الكويت في الاجتماع بشأن المؤتمر والاجراءات التي ستقوم بها، قال بوشهري إنه تم التطرق لهذا الموضوع وهناك ارتياح عربي لتنظيم الكويت لهذا المؤتمر.

واضاف أنه ستتم تسمية ضباط اتصال من الكويت للتنسيق مع الاخوة الذين يرغبون في تقديم اوراق علمية الى المؤتمر، مشيرا الى ان ورش عمل سينظمها المؤتمر تتناول موضوعات تتعلق بتطوير انتاج المياه.