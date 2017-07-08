أصدرت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت العدد الرابع من مجلتها الفصلية «الشريعة السمحة»لشهر يوليو 2017.



وأبرزت المجلة في عددها الجديد كلمة صاحب السمو الأمير بمناسبة العشر الأواخر من رمضان والتي دعا فيها سموه إلى التمسك بتعاليم الإسلام وتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة.



كما أبرزت المجلة زيارة سمو الشيخ ناصر المحمد يرافقه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد إلى مقر اللجنة لتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونشرت في صدر صفحاتها كلمة دونها سمو الشيخ ناصر المحمد أعرب فيها عن سعادته بزيارة اللجنة، إذ استمع إلى شرح وإيضاح عما تحقق من إنجاز في الفترة الأخيرة، مؤكدا اعتزازه بما تضطلع به اللجنة من دور وما تتحمله من أمانة.

وتضمن العدد موضوعا رئيسيا بعنوان «5 رمضان.. يوم تاريخي» وهو اليوم الذي أعلن فيه رئيس اللجنة د.محمد الطبطبائي عن إنجاز اللجنة أعمالها بمراجعة جميع القوانين السارية في الكويت خلال فترة وجيزة لا تتعدى سبعة أشهر واقتراح تعديل قانون أو إضافة ما يحتاج إلى تعديل أو إضافة.



واحتوى العدد على جداول بالإنجازات التي قامت بها اللجنة العليا بهيئتها الجديدة منذ صدور مرسوم تشكيلها في يوليو من العام الماضي فضلا عن المشاريع الجديدة التي بدأت اللجنة القيام بها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة. وتناول العدد كذلك سلسلة من الأنشطة المختلفة التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة من اجتماعات ولقاءات ومعارض ومؤتمرات وأنشطة داخلية وخارجية.