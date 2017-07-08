أطلق مشروع بشراكم للتنمية المجتمعية التطوعي التابع لجمعية النجاة الخيرية حملة #العشم _ فيكم لإغاثة الشعب السوري والتي بدأت بإقامة ملتقى بمبنى الهيئة الخيرية الإسلامية لاقى حضورا مميزا من رجال العمل الخيري والإنساني الكويتي.

هذا، وأشاد رئيس العمل التطوعي بجمعية النجاة عبدالله الدوسري بدور مشروع بشراكم المميز والذي يعد واحدا من أهم المشاريع التطوعية، مثمنا الجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق في إغاثة الشعب السوري متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

وحول أبرز فعاليات الملتقى، قالت رئيس مشروع بشراكم، منى عيسى أن الملتقى تضمن سوقا خيريا تم تخصيص ريعه بالكامل لمشروع إفطار صائم وكفالة الأيتام والأسر بمخيمات عرسال ومناطق اللجوء. وأضافت: تضمن الملتقى عرضا مسرحيا لزهرات فريق «بشراكم» كما تم عرض برومو يوضح حجم ما يعانيه اللاجئون السوريون وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة، ثم ألقى الشاعر عبدالكريم الزهوري قصيدة شعرية رائعة أشاد فيها بالعمل التطوعي والعاملين في هذا الميدان الإنساني.

وثمنت منى عيسى تفاعل وتعاون أهل الكويت والجاليات الوافدة مع فعاليات وأنشطة الفريق والتي أثمرت كفالة أكثر من 20 يتيما ويتيمة، كذلك إرسال 40 طردا غذائيا للأسر المتعففة في مخيمات عرسال اللبنانية، ومازال نهر الخير يجري ليصل إلى شريحة المستفيدين.