تواصل جمعية الهلال الأحمر جهودها الانسانية الرامية لاغاثة الاشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري بالتعاون مع المنظمات الانسانية الاغاثية.

وقالت الامين العام للجمعية مها البرجس في تصريح لـ«كونا» ان الجمعية وبالتعاون مع هيئة الاغاثة التركية افتتحت مصنعا للشاش الطبي في قرية اطمة السورية القريبة من الحدود التركية وهو الاول من نوعه داخل سورية لتوفير الشاش مجانا للمراكز الصحية الميدانية.

واضافت البرجس ان «الهلال الأحمر» وهيئة الاغاثة التركية أدركتا أهمية توفير الشاش لندرته داخل سورية، منوهة بجهود منظمة الاغاثة التركية في إطلاق هذا المشروع الحيوي. وذكرت ان الجمعية نفذت ايضا اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري بتسيير 10 عيادات متنقلة للنازحين من مدينة حلب السورية مجهزة بأجهزة طبية وصيدليات وخيم للمعاينة السريرية شملت مساحة جغرافية واسعة في محافظتي إدلب وحلب وساهمت بعلاج 17 الف مريض.

وقالت ان «الهلال الأحمر» الكويتية بدأت بالتعاون مع نظيرتها القطرية في دعم «مستشفى الأمل» بمنطقة الريحانية التركية لعلاج المرضى من النازحين السوريين.

واعتبرت ان مشروع دعم المستشفى الذي يستمر مدة عام يأتي في سياق سلسلة من المشاريع تنفذها الجمعية لصالح النازحين السوريين، مؤكدة ان الكويت كانت ولا تزال مبادرة في مد يد العون للاشقاء السوريين وغيرهم في الدول الاخرى المنكوبة.

واوضحت ان الجمعية دعمت ايضا دار الايتام في مدينة غازي عنتاب التركية لتأهيل الايتام حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه.