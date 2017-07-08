أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي ان مركز الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي يضم احدث المعدات والاجهزة الدقيقة للارتقاء بمنظومة الرصد الكيماوي الاشعاعي.

وقال الفريق الرفاعي في بيان صحافي عقب حفل تسلم الحرس الوطني شهادة التميز العالمية من شركة ساب انترناشيونال السويدية وهي الاولى من نوعها: ان منظومة الرصد الكيماوي والاشعاعي وضعت لخدمة الاهداف الوطنية في الحفاظ على امن وسلامة البلاد.

واوضح ان الهدف من انشاء المركز هو مساندة اجهزة الدولة ذات الصلة في التخصص مثل وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت عبر القيام بدوريات استطلاع كشف اشعاعي كيماوي على مناطق البلاد وتسجيل القراءات بمعدلات التلوث ومكافحة التسرب الاشعاعي.

من جهته، قال امر مركز الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي العقيد م.فواز مجعد في كلمة خلال الحفل: ان منظومة الرصد الكيماوي والاشعاعي التي دشنت عام 2015 عملت بالتعاون مع شركة ساب انترناشيونال السويدية بتوجيهات عليا من قيادة الحرس الوطني ومتابعة ودعم من قبل القيادة العسكرية ممثلة في وكيل الحرس الوطني وقائد الحماية والتعزيز.

وأوضح ان المنظومة تهدف الى كشف الملوثات الكيميائية والاشعاعية واعطاء الانذار المبكر عبر 25 محطة رصد منتشرة في عدة مواقع بالبلاد فضلا عن 8 آليات استطلاع جميعها مرتبطة بمركز العمليات التابع لمركز الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي لتسجيل معدلات التلوث والتنبؤ بالمخاطر.

من جانبه، قال مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد الركن عبدالله صالح: ان هذا الانجاز يواكب احتفال الحرس الوطني بمرور 50 عاما على مسيرة عطائه في الحفاظ على امن البلاد، مبينا ان الحرس يسعى الى تحقيق التطور في كل قطاعاته بتوجيهات من قيادته العليا ومن خلال الوثيقة الاستراتيجية 2020 «الامن اولا».

بدوره، هنأ رئيس منطقة مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ساب انترناشيونال هانس روسن الحرس الوطني على نجاح مشروع منظومة الرصد الكيماوي والاشعاعي، مؤكدا ان المنظومة هي الاولى من نوعها عالميا بفضل ما تملكه من احدث التجهيزات والمعدات في هذا المجال.