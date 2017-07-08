أعلنت مؤسسة «روناهي» الخيرية توزيع مساعدات غذائية على اهالي الجانب الأيمن من مدينة «الموصل» العراقية بالتعاون مع القنصلية العامة للكويت بمدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.

وقالت مسؤولة المؤسسة زيان ميراني لـ «كونا» إن المؤسسة وزعت بالتعاون مع القنصلية الكويتية في اربيل والتنسيق معها 500 سلة غذائية على 500 عائلة في حي «17 تموز» ومنطقة «مشيرفة» في الجانب الأيمن من «الموصل».

وأضافت ان «أهالي تلك المناطق التي حررتها القوات العراقية حديثا يواجهون ظروفا معيشية صعبة جدا وقد رأينا خلال التوزيع التعب والجوع واليأس في وجوه الناس بسبب المعاناة التي مروا بها».