اختتمت حملة «الكويت الى جانبكم» مشروع توزيع 6209 سلات غذائية لأكثر من 43 ألف مستفيد في محافظة «صعدة» باليمن.

وقالت الحملة في بيان إن عضو الهيئة «اليمنية - الكويتية» للاغاثة توفيق محمد حسين أكد ان مشروع توزيع أكثر من ستة آلاف سلة غذائية في محافظة «صعدة» يعتبر هو التدخل الأول من نوعه في قطاع الغذاء بالمحافظة.

وأضاف أن ثمة العديد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف الفئات الأكثر تضررا والأشد فقرا في هذه المحافظة في الأيام القليلة المقبلة معربا عن خالص الشكر للكويت على هذه اللفتة الكريمة تجاه الشعب اليمني.