أكد مندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د. مشعل حياة نجاح المجموعة العربية برئاسة الكويت في تسجيل انتصار دولي إثر تسجيل البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي.

وقال حياة في تصريح لـ «كونا» ان التصويت على مشروع القرار العربي المقدم من فلسطين كان سريا خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم على هامش الدورة الـ 41 للجنة التراث العالمي في مدينة «كراكاو» الپولندية.

وأكد أن «تسجيل الخليل على لائحة التراث العالمي يعد ردا دوليا على الادعاءات الإسرائيلية التي طالبت بضم الحرم الإبراهيمي إلى الموروث الثقافي اليهودي اضافة الى حماية الحرم ومحيطه من الاعتداءات الإسرائيلية والتهويد المستمر منذ فترة طويلة».

وأضاف ان البلدة القديمة في الخليل أصبحت رابع موقع فلسطيني يدرج على لائحة التراث العالمي بعد مدينة القدس واسوارها وكنيسة المهد في بيت لحم وبلدة بتير جنوب الضفة الغربية.

واعرب حياة في هذا السياق عن الفخر «بالدور الرائد والحاسم» الذي قامت به الدول الأعضاء في اللجنة وهي الكويت ولبنان وتونس إضافة الى الدول الصديقة لتحقيق هذا الإنجاز الدولي.

كما عبر عن الشكر لعضوي وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة وهم المهندس جابر القلاف والمهندسة زهراء علي بابا من إدارة المباني التاريخية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.