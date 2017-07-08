بحث نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية والاتصالات في «كونا» عبدالحميد ملك مع رئيس مجلس ادارة وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.پ) ايمانويل هوغ سبل تعزيز التعاون القائم بين الوكالتين.

جاء ذلك خلال لقائهما اول من امس والذي اكد فيه ملك حرص «كونا» على تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من خبرة وكالة «أ.ف.پ» العريقة في المجال الاعلامي بما يسهم في رفع مستوى أداء الوكالة.

وشدد ملك على ضرورة تطوير الشراكة الاعلامية الوثيقة التي تجمع بين الوكالتين لتحقيق اهداف «كونا» في توصيل رسالتها للجمهور بأحدث الوسائل التكنولوجية وتطوير خدماتها الاخبارية المتنوعة.

واشار الى اهمية نظام التحرير الجديد (ايرس) الذي تطبقه الوكالة الفرنسية في اداراتها ومكاتبها الخارجية والتي تنوي وكالة «كونا» ادخاله على خدماتها في المستقبل بهدف مواكبة التطور الاعلامي التكنولوجي المتسارع.

من جهته، اكد هوغ استعداد الوكالة الفرنسية فتح مجالات اوسع واشمل للتعاون الثنائي بهدف الارتقاء بالخدمات الاخبارية ومواكبة سرعة التطور التكنولوجي الذي يطرأ على وسائل الاعلام.

واستمع ملك والوفد المرافق له الى شرح واف من كبار المسؤولين في الوكالة الفرنسية حول برنامج «ايرس» المتطور وما يحتويه من خدمات نصية ووسائط متعددة (ملتيميديا) والارشفة الالكترونية.

كما قام وفد «كونا» بزيارات ميدانية على مدى ثلاثة ايام لمقر وكالة الصحافة الفرنسية في باريس للاطلاع بشكل مباشر على استخدام برنامج «ايرس» للوقوف على كل التفاصيل اللازمة وتجنب اي صعوبات قد تواجه الوكالة في المستقبل.

حضر الاجتماع الى جانب ملك كل من نائب رئيس التحرير لشؤون النشرة العربية عصام الغانم ونائب رئيس التحرير لشؤون النشرة المحلية طلال الكندري ومدير ادارة الاتصالات وتقنية المعلومات م. عادل السماك ورئيسة مركز المعلومات والابحاث خالدة النوفل ومسؤولة مكتب «كونا» في باريس مريم الزنكي.