ميناء الشويخ و«النقل العام» و«المرافق العمومية» و«الخط الثابت» و«طاقة الشعيبة» و«كاسكو» و«المشروعات السياحية» و«المطبعة الحكومية» والمشاغل الرئيسية

موسى أبوطفرة

علمت «الأنباء» ان اللجان الوزارية في مجلس الوزراء أنهت الدراسة الأولية الخاصة بالجهات الحكومية الممكن تخصيصها.

وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» انه من المتوقع ان تعرض الدراسة على مجلس الوزراء مطلع أغسطس المقبل لتحديد الخطوات اللاحقة فيما يتعلق بالرغبة في التخصيص مع اتخاذ قرار بالجهات التي سيبدأ العمل على تخصيصها.

وأظهرت الدراسة التي أعدت عبر فريق حكومي متخصص ان المؤشرات الأولية حددت ما لا يقل عن تسع جهات حكومية ذات أصول تسمح ببدء تخصيصها كخطوة أولى، كاشفة أن على رأس هذه القائمة من هذه الأصول ميناء الشويخ وشركة النقل العام وشركة المرافق العمومية.

وبينت ان من الأصول التي أنهت الدراسة التوصل لإمكانية تخصيصها هي خدمات الخط الثابت أو ما يسمى بالنطاق العريض التابع لوزارة الخدمات، وكذلك محطة الطاقة في الشعيبة الشمالية والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) والمشاغل الرئيسية والمطبعة الحكومية وشركة المشروعات السياحية.

واستطردت المصادر ان مجلس الوزراء أبدى موافقته المبدئية على هذه الخطوة لحين استيفاء بقية القوانين المصاحبة للانتهاء من هذه الخطوة، مبينة ان الجهات المحددة ذات جدوى اقتصادية مهيأة لتخصيص أصولها.