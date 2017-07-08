فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم أن الوزارة تعكف حاليا على تحصيل مديونيات الوزارة على المقاولين المتأخرين في تنفيذ مشاريع الوزارة. وأضافت في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن عملية تحصيل غرامات التأخير تشمل رسوم نظير بيع مياه المجاري المعالجة لعدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الأشغال. وقالت ان اجمالي قيمة المديونيات على المقاولين المتأخرين بلغت

90 مليون دينار، ومن ابرز المقاولين الذين عليهم مديونيات: مقاول مشروع مستشفى جابر، وتبلغ قيمة المديونية 30 مليون دينار، ومقاول مبنى وزارة التربية وتبلغ قيمته 7 ملايين دينار، ومقاول مشروع مجمع محاكم حولي وتبلغ قيمته 4 ملايين دينار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى. وكشفت أنه بعد حصر جميع المديونيات سيتم رفع التقرير الخاص بقيمتها إلى وزير الأشغال لتفعيل هذا القرار وتحصيل هذه المديونيات سواء بالعقود أو الاتجاه إلى المحاكم للفصل وتحصيل الأموال.