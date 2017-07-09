مها الحساوي لـ«الأنباء»: «ميوز لاونج» يكسر «تابوهات» الملتقيات الثقافية التقليدية والمكتبات الكلاسيكية

المكتبة تضم أكثر من 2000 عنوان وكتباً حصرية يصعب وجودها في مكان آخر

ثقافة وفنون في حضرة القهوة الإيطالية المميزة تحت إشراف نخبة من خبراء القهوة

القهوة «الصديق الوفي» للكتاب والأدباء والمثقفين في العالم

المقهى يتيح لرواده اقتناء الكتب عبر شرائها أو قراءتها أوقات جلوسهم لتناول القهوة

الإدارة تتم بعقلية استثمارية وتجارية بهدف خلق أجواء فريدة لعشاق الثقافة والفنون

المقهى يقدم لرواده جرعة ثقافية غنية بكل الفنون والآداب كريم طارق على مدى فترة طويلة من الزمن ارتبطت أسماء بعض المقاهي العربية بمكانة ثقافية بارزة لدى الجمهور لاسيما مع ارتيادها من قبل كبار الأدباء والمفكرين والشعراء، ليكون المقهى بذلك أحد المنابر الثقافية المميزة ومصدرا للإلهام ومحفزا للإبداع لدى الكثيرين منهم. وقد كان للمقاهي الثقافية دور لا يمكن إنكاره في مختلف جوانب الفنون والأدب لما تركته من بصمة على أعمال الكتاب وأبطال أعمالهم الخالدة، ومع التطور المتلاحق الذي يشهده عالمنا شديد السرعة أخذت هذه العادة الثقافية المتمثلة في الكتابة أو القراءة مع تناول فنجان القهوة في تلك المقاهي بالانقراض في ظل تطور مفهوم المقهى بظهور الكافيهات والمقاهي ذات الطابع الترفيهي الذي يغلب عليه التسلية وتناول والمشروبات واللعب لقضاء وقت الفراغ، إلا أن مقهى «ميوز لاونج» ذا الطابع الثقافي والفني يعيد لنا هذا الزمن الجميل عبر قدرته على إعادة هذه الأجواء الثقافية المميزة ولكن بطابع من الحداثة والإبداع المميز عن سائر «الكافيهات» الأخرى في مختلف أركانه ليصبح بيتا للأدباء والمثقفين وملاذا لعشاق القراءة ومحبي القهوة السبب الرئيسي لإنشاء المقاهي في العالم و«الصديق الوفي» للكتاب والأدباء. «الأنباء» التقت صاحبة المقهى مها عبدالعزيز الحساوي للتعرف أكثر على أركان المقهى وما تقدمه من خدمات لمحبي القراءة والثقافة وعشاق القهوة، بالإضافة إلى ما يميز هذه المقهى عن غيرها من المقاهي الأخرى، والتي أكدت أن سر نجاح «ميوز لاونج» يكمن في قدرته على خلق التوازن بين الجانبين التجاري والثقافي عبر إدارته بعقلية استثمارية وتجارية تحكمها شغف القراءة والثقافة بشكل عام، لافتة إلى المقهى يقدم لزبائنه جرعة مكثفة من أفضل الكتب الحصرية والمتنوعة في جميع المجالات أثناء تناوله للقهوة الإيطالية المميزة التي يشرف على إعدادها نخبة من خبراء القهوة، وإلى التفاصيل

ماذا تعنيه كلمة «ميوز لاونج».. وما السر وراء اختيار هذا الاسم؟

٭ كلمة «ميوز» هي كلمة لاتينية الأصل كانت تطلق على «ربات الفنون» من الآلهة في الأساطير الإغريقية، من ثم تم اقتباسها واستخدامها في اللغة الإنجليزية والفرنسية لتعني «الإلهام» و«الوحي»، كما تستخدم أيضا بمعنى «شاعر».

ويعود سبب تسمية المقهى بذلك الاسم لما يتمتع به من إمكانيات تؤهله لأن يطلق عليه «مقهى الوحي والإلهام»، فقد استطعنا من خلاله أن نخلق أجواء تمنح رواده حيزا أكبر من الإبداع والهدوء والراحة النفسية لتطوير الأفكار والاستمتاع بكل شكل من أشكال الفنون والثقافة.

كيف جاءت لك فكرة إنشاء هذا المقهى؟ ومنذ متى تعملين على تحقيق هذا الحلم؟

٭ «ميوز لاونج» ليست فكرة وليدة اللحظة، إنما هي فكرة استغرقت الكثير من الوقت والدراسة لتظهر في الصورة التي نراها عليه حاليا، فمن السهل جدا أن تقوم بإنشاء مكتبة بمفهومها التقليدي والكلاسيكي، ولكن من الصعب أن تنجح في خلق الأجواء المحيطة بها والمشجعة أيضا على القراءة، ففكرة «ميوز لاونج» الأساسية تعتمد على كسر «تابوهات» الملتقيات الثقافية التقليدية والمكتبات بشكلها الكلاسيكي، لتتيح لرواد المقهى اقتناء الكتب عبر شرائها أو قراءتها في المقهى خلال أوقات جلوسهم لتناول القهوة.

لذلك فنحن ومنذ اليوم الأول من افتتاح المقهى نسعى إلى خلق أجواء وبيئة فريدة من نوعها لعشاق الثقافة والفنون، ليس فقط من حيث نوعية الكتب المقدمة فحسب، إنما من حيث الأجواء المحيطة وجودة المنتجات والمشروبات وخاصة القهوة التي نقدمها لزبائننا، بالإضافة إلى العديد من الأفكار الإبداعية غير المألوفة والفريدة من نوعها في الكويت.

ما الشريحة التي يستهدفها المقهى منذ افتتاحه؟

٭ البيئة التي يوفرها هذا المقهى الثقافي كما هو ملاحظة بيئة تستهوي عشاق الثقافة من كتاب وأدباء وفنانين ومثقفين، بالإضافة إلى محبي الفنون والموسيقى والآداب، وتلك هي تقريبا الفئة التي يستهدفها المكان منذ افتتاحه وحتى الآن.

كما أننا نطمح من خلال عملنا إلى نشر فكرة وثقافة «القراءة للجميع»، وذلك عبر التنوع في الأعمال المقدمة لجذب الفئات العمرية من سن الـ 18 حتى سن 21 عبر تخصيص مساحات للعناوين والأعمال التي تجذب هذه الشريحة وتنمي مواهبها وتثقل خبراتها المعرفية.

فما العلاقة أو الرابط المشترك بين القهوة والقراءة من وجهة نظرك؟

٭ القهوة هي «الصديق الوفي» للكتاب والأدباء والمثقفين في العالم، فجميعنا نعلم أن القهوة بمختلف أنواعها هي مصدر من مصادر الإلهام والإبداع، وأحد المحفزات الفعالة للاستمتاع بالعمل خاصة في مجال الكتابة والفنون بأنواعها.

فالقهوة على مر العصور ارتبطت ارتباطا وثيقا بأكبر الكتاب والأدباء في مختلف أنحاء العالم، ما دفع بعضهم إلى التغزل فيها باعتبارها الملهم والصديق الوفي لقلمه، لذلك فجميعنا لدينا تلك الصورة الكلاسيكية والرائعة التي تخلقها القهوة من أجواء ملهمة وأكثر إبداعا.

عشاق الفنونما الجديد الذي يقدمه مقهى «ميوز لاونج» لرواده من محبي الثقافة والفنون والآداب؟

٭ «ميوز لاونج» يسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد وغير مألوف، خاصة عندما نتحدث عن الثقافة والفنون والآداب فهي أحد الأبواب والبحور الإبداعية التي لا مثيل لها، فقد حرصنا من خلال المقهى برعاية وتطوير كل فكرة من شأنها أن تسخر أجواء فريدة لعشاق تلك الفنون، وهو ما دفعنا إلى تخصيص أركان «ميوز لاونج» الفريدة والتي يصعب إيجادها في أي مقهى آخر سوى هذا المقهى الذي يقدم لرواده جرعة ثقافية أدبية فنية ومعرفية من جميع الفنون والآداب.

فكل تلك العوامل من شأنها أن تجعل من «ميوز لاونج» معرضا فنيا متكاملا أو ما يعرف بـ «بيت للثقافة» أو الصالون الثقافي لاستقطاب جميع المثقفين سواء من الفنانين أو الموسيقيين أو الأدباء وغيرهم من أصحاب المواهب المتنوعة.

كيف كانت ردود الأفعال بعد افتتاح «ميوز لاونج».. وهل هناك تقبل من قبل المثقفين على وجه الخصوص من هذه الفكرة الجديدة؟

٭ بالتأكيد كان هناك تجاوب مع الفكرة، خاصة أن الأفكار الإيجابية والإبداعية تنتشر بسرعة البرق، فقد كان هناك ترحيب أكثر من رائع بإنشاء المقهى ذي الطابع الثقافي والفني.

وبفضل الله كان استقبال مختلف الشرائح لفكرة المشروع منذ بداية تطبيقه على أرض الواقع حافزا لاستمرار العمل على افتتاحه في أسرع وقت ممكن، فمنذ افتتاحه منذ شهرين تقريبا يمكن تقييم الحضور بأنه أكثر من رائع، وهو ما لمسناه من شغف وحب للقراءة والاطلاع على المكان وفكرته.

كما أن تلك الإشادات والتشجيع المستمر يدفعنا دائما إلى خلق المزيد من الأفكار الإبداعية والتطويرية حتى لا يقف المقهى عند هذه اللحظة فحسب، وذلك للتأكيد على استمراريته وتطوره المستمر مع مرور الوقت.

عناوين منتقاةالمكتبة زاد القراء.. فما يميز مكتبة «ميوز لاونج» عن سائر المكتبات الأخرى؟

٭ بالإضافة إلى ما تم ذكره من تنوع القوالب الأدبية والعلمية والثقافية التي تقدمها المكتبة التي تضم أكثر من 2000 عنوان حتى الآن، فإن تلك الكتب والمراجع تم انتقاؤها بعناية بالغة وبحث طويل ومستمر، فنحن نحرص من خلالها على تقديم كل ما هو مبدع وفريد من نوعه بعيدا عن الحسابات الأخرى فهي مواد للقراءة والتثقيف أكثر منها مواد للبحث عن الأكثر رواجا دون مضمون.

كما أن ما يميز هذه المكتبة الغنية بوجود الكتب الحصرية التي لا يمكن أن يجدها القارئ في أي مكتبة أخرى في الكويت، خاصة أن تلك الكتب هي إحدى مصادر دخل المقهى في الوقت ذاته، وأود أن أشير إلى أن مكتبة المقهى مكتبة غير تقليدية أو مكررة، حيث تم إعدادها من قبل الكاتب المبدع عبدالله الفلاح والذي حرص على إعدادها بأعلى قدر من الدقة والتنوع مراعيا في ذلك جميع الأذواق، ما يمكن القارئ الجيد من أن يستشف مدى قيمة تلك الكتب فور قراءة عناوينها.

كما أن أبرز ما يميز مكتبة «ميوز لاونج» هو إتاحة الفرصة لرواد في المقهى وتخيرهم بين اقتناء الكتاب أو الاكتفاء بقراءته خلال زيارته للمقهى في أوقات فراغه، وهو ما يوفر تكلفة اقتصادية على محبي القراءة ومنحهم الفرصة لقراءة المزيد من الكتب دون تحمل تكلفتها.

ما الآلية المتبعة اختيار الكتب المنتقاة في «ميوز لاونج».. وكيف يتم تحديد أسعارها أيضا؟

٭ الكتب المميزة والثرية ثقافيا والتي لها وجود مميز وقوي على الساحة الثقافية هي التي تفرض نفسها على مكتبة «ميوز لاونج»، مع الابتعاد عن الكتب الترويجية وكتب المبيعات، خاصة أن عملية اختيار تلك الكتب تتم وفقا لآلية مدروسة بعناية تامة بداية من اختيار الكاتب والمترجم وصولا إلى دور النشر، وذلك بهدف التعرف على مصداقية المحاور والأعمال المقدمة.

وبالتأكيد فعملية اختيار الكتب ليست بالأمر السهل، وهو ما دفعنا إلى البحث والتدقيق وزيارة جميع المعارض في الخليج والوطن العربي لاقتناء واختيار الأفضل معرفيا وثقافيا وفنيا.

ومن هنا أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مدير المكتبة والمسؤول عن اقتناء تلك العناوين عبدالله الفلاح، وذلك لدوره الفعال وحرصه على تأسيس المكتبة بهذه الصورة الرائعة، فضلا عن عمله وتعاونه في تنظيم واستضافة الندوات ومن ضمنها ملتقى أمسيات.

أما فيما يتعلق بأسعار الكتب فنحن حريصون كل الحرص على أن تكون أسعارها في متناول القارئ وبأسعار قريبة من الأسعار العامة في مختلف دور النشر، فيجب علينا ألا ننسى الدور الهام الذي تلعبه هذه المكتبة قبل التفكير في الربح التجاري، وذلك لإيصال الرسالة السامية والهدف المهم في تشجيع الجميع على القراءة.

مشروع تجاري ثقافي«ميوز لاونج» مشروع تجاري بالدرجة الأولى.. فما الخطط التي تضمن استمراره خاصة في ظل المنافسة التي تشهدها الكويت في هذا المجال؟

٭ كما أشرنا سابقا إن فكرة المشروع لم تكن وليدة اللحظة إنما استغرقت مني الكثير من الدراسة من الناحية التجارية ومن جانب الرسالة والخدمات التي يقدمها المقهى أيضا، فقد كانت الدراسة مطولة للتعرف على مصادر المبيعات وما هي الأرباح مقابل تلك المبيعات، وذلك سعيا لخلق الموازنة والمعادلة الصعبة في تحقيق التوازن بين الربح والثقافة معا.

وقد اعتمدنا في المقام الأول من الناحية التجارية على تنويع مصادر الدخل والمتمثلة في: القهوة وما يصاحبها من خدمات والمنتجات الغذائية المصاحبة لها، بالإضافة إلى بيع الكتب واستضافة الندوات والمحاضرات الثقافية والفنية أيضا كمصدر دخل إضافي للمقهى.

ما مستقبل هذا المشروع المميز.. وما الخطط المستقبلية لدعم رسالته؟

٭ بالتأكيد نطمح لأكثر من ذلك، فلدينا الكثير من الأفكار الابداعية التي لن نقف على هذا الحد بإذن الله، فهناك خطط مستقبلية وفق جدول زمني مدروس بعناية تامة، فنحن نسعى للابتكار والريادة عبر المزج بين حب القهوة وشغف القراء، خاصة أن شعارنا خلال المرحلة الأولى من افتتاحه هو «اجعل أفكارك تتدفق»، وهو ما يدفعنا دائما إلى استثمار الأفكار الإبداعية وترجمتها على أرض الواقع بما يتناسب مع أفكار رواد المقهى وشغفهم وأذواقهم أيضا.

عالم الكتبهل لديك خطط للانتقال إلى عالم الكتابة والكتاب؟

٭ في الوقت الحالي ليس لدي أي توجه لطرق هذه الأبواب، فأنا حتى الآن قارئ جيدة، فأنا أؤمن بأن «على الإنسان أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ» حتى يعرف ماذا يكتب.

ولو قررت الكتابة فسوف يكون الانتقال الى هذه المرحلة في الوقت الذي أراه مناسبا بإصدار كتاب ذو ثقل معرفي وإبداعي.

ما السر وراء عشقك لفكرة افتتاح هذا المقهى أو البيت الثقافي؟

٭ الشغف وحب القراءة هو السر وراء نجاح مشروع «ميوز لاونج» وتحقيقه لهذا النجاح، فمن الرائع أن يستطيع صاحب المشروع من تحقيق هذه المعادلة الصعبة في المزج بين العمل وهواياته وشغفه، وهو ما استطعت أن أحققه في الجمع بين العمل وفق عقلية استثمارية وحبي وشغفي بالقراءة والفنون بصفة عام.

لذلك فالمحرك والدافع الأول وراء هذا النجاح هو ترك العنان للشغف واستثماره بطريقة تجارية، لتقديم تجربة فريدة من نوعها لشريحة مميزة وهي القراء.

ما السبب وراء هذا العشق للقراءة والثقافة.. على الرغم من التحاقك بكلية الحقوق؟

٭ بالفعل درست القانون وعملت بها لفترة طولية، ولكن ليس لوظيفتي علاقة بحبي للقراءة، ولكن السبب الرئيسي في ذلك هو أني تربيت في بيت غني بالكتب القيمة وأسرة مثقفة تدرك قيمة الكتاب وأهمية القراءة، وهو ما جعل القراءة إحدى العادات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لينتقل شغفي بعد ذلك إلى تذوق كل ما هو جميل من الفنون والموسيقى.

ما تقيمك لواقع القراءة في الكويت؟

٭ هناك تزايد واضح وملموس في أعداد القراء في الكويت، وهو ما يفرز لدينا عددا جيدا من القراء الجيدين الباحثين عن العنوان المميز، فالشعب الكويتي بطبعه شعب ذكي ومثقف في مختلف اختياراته، وخير دليل على ذلك أنه ومن الأسبوع الأول من افتتاح المقهى لمسنا مدى وعي ودقة اختيار رواده وشغفهم بالكتب القيمة وصاحبة الجودة.

ولكن مشكلة القراءة في الكويت تكن في الترويج الخاطئ في بعض الأحيان للكتب الأقل قيمة، مما يقلل من حظوظ الكتب ذات القيمة المعرفية العالية والمميزة في تناولها، لذلك فنحن في حاجة ماسة إلى الدور الإعلامي في تسليط الضوء على ماهية الثقافة ذاتها أكثر من القراءات العابرة لاقتناء الأفضل وفتح آفاق واسعة للقارئ المهتم.

ما رسالتك الأخيرة لرواد مقهى «ميوز لاونج»؟

٭ في النهاية أود أن أدعوهم الى خوض تجربة ثقافية ترفيهية مميزة ومختلفة تماما في حضرة قهوتنا الإيطالية المميزة والتي نحرص على إعدادها بدءا من اختيار حبة القهوة بعناية وصولا إلى تقديمها تحت إشراف نخبة من خبراء القهوة في الكويت.

كما أود أن أشير إلى أن المقهى يحرص على تقديم المزيد من المفاجآت الشهرية والأفكار الإبداعية التي ستلقى استحسان الجميع بإذن الله.

«ميوز لاونج».. أقسام متنوعة لخلق أجواء فريدة لعشاق الفنون والآداب

أوضحت الحساوي خلال اللقاء أن المقهى ينقسم إلى 5 أركان أساسية مرتبطة ببعضها لتشكل الروح الحقيقية للمكان، حيث يتميز كل ركن من أركان المقهى بطابع فريد ومميز يحقق الهدف الأساسي منه بصورة إبداعية، وتلك الأقسام هي:

٭ الركن الأول (المكتبة): ويتميز هذا الركن بما يتضمنه من كتب متنوعة وقيمة في مختلف مجالات باعتباره أحد أبرز مصادر الدخل، ففي الوقت الحالي تمتلك «ميوز لاونج» أكثر من 2000 عنوان، مقسمة بين مختلف قوالب العمل الأدبي، وهو ما يجعلها تتميز بتنوعها الثقافي لتجد بها كل ما يتعلق بالآداب والفلسفة، بالإضافة إلى فنون الشعر والرواية بقسميها العربي والمترجم، بالإضافة إلى الكتب التي تناقش مجالات الفكرة والسياسة والدراسات والنقد والتاريخ والفن، فضلا عن مجموعة مختارة من أفضل الكتب الإنجليزية المميزة.

٭ الركن الثاني (الكافيه أو المقهى): ويعد هذا القسم بمنزلة الركن المساعد والمحفز، حيث يقدم هذا الركن كافة المشروبات والأطعمة الخفيفة والحلوى المصاحبة لها لتقدم إلى الزبائن أثناء رحلتهم مع القراءة، بالإضافة إلى تقديم قهوتنا الإيطالية المميزة والتي يشرف على إعدادها نخبة من أفضل المختصين في صناعة القهوة وتقديم المشروبات التقليدية الأخرى.

٭ الركن الثالث (الجاليري): وهو بمنزلة معرض مصغر يستوعب ما بين 6 و10 لوحات فنية، حيث تم شهريا عرض العديد من اللوحات الفنية المقدمة قبل أحد الفنانين التشكيليين حتى يتمكن الحضور من التجول لاستكشاف تلك الأعمال الفنية المقدمة من قبل نخبة من الفنانين الكويتيين وغيرهم من فناني العالم.

٭ الركن الرابع (المسرح): وهو الركن المخصص للندوات الثقافية التي يقيمها المقهى أو يستضيفها طوال العام، حيث يسعى «ميوز لاونج» بالتعاون مع ملتقى أمسيات إلى إقامة ندوات وأنشطة الملتقى الفنية والأدبية والموسيقية الأسبوعية في المقهى، إلى جانب استضافة الملتقيات الأخرى، فأبواب المقهى مفتوحة أمام الجميع لحجز المسرح المخصص لإقامة الندوات والمحاضرات وغيرها من الفعاليات بعد استكمال الاجراءات اللازمة بالتسجيل، وذلك لتنويع مصادر الدخل عبر تخصيص يوم او يومين لهذه الأنشطة الأسبوعية.

٭ أما الركن الخامس والأخير (قسم مكتبة الكمبيوتر): وهو ركن متخصص للأعمال المكتبية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي، وهو القسم الذي يستفيد منه طلبة الجامعات والدراسات العليا أكثر من غيرهم من رواد المقهى، حيث يتميز هذا القسم بوجود كافة المستلزمات التي يحتاجها الطلبة للقيام بأعمالهم المختلفة، فيوجد بها أجهزة الحاسب الآلي والانترنت فائق السرعة بالإضافة إلى سمعات الأذن العازلة للصوت وباقي الأدوات المكتبية من أقلام وأوراق وغيرها.

قهوة شهرية باسم أحد الرموز الثقافية

كشفت مها الحساوي عن إحدى المفاجآت التي يقدمها مقهى «ميوز لاونج» لرواده وذلك عبر تخصيص قهوة شهرية باسم أحد الرموز الثقافية من الكتاب والأدباء والشعراء، ذات نكهات متعددة والتي سيتم إعدادها خصوصا لتحمل اسمه وترمز الى قيمة الكاتب وآثاره.