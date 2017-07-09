آسيويات يعملن باليومية في مقاهي حولي لجذب الشباب وصغار السن

غرفة عمليات وأجهزة اتصال لاسلكية وكاميرات مراقبة تحسباً للحملات الأمنية

القانون يحظر تشغيل المرأة في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال أو في الأعمال القائمة على استغلال أنوثتها كريم طارق

عطلة نهاية الأسبوع الماضي لم تكن عادية بالنسبة لمعاهد المساج والمقاهي في منطقتي حولي والسالمية، ولم تمر مرور الكرام، حيث أحكمت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء قبضتها على عدد من العمالة المخالفة لقانون العمل والمتشبهين بالنساء في معاهد المساج المنافية للآداب العامة وتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف، وتهدف تلك الحملات المكثفة الى ضبط سوق العمل ووضع حلول فعلية لمعالجة مواطن الخلل في التركيبة السكانية نتيجة وجود العمالة السائبة والمخالفة للقانون.



«الأنباء» رافقت أعضاء اللجنة خلال حملتهم المكثفة يوم الخميس الماضي والتي انطلقت في الساعة 9 مساء وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، لتسفر عن ضبط 28 عاملا وعاملة من بينهم 10 من المتشبهين بالنساء و18 عاملا وعاملة لمخالفتهم قانون العمل.



«الخميس الأسود»



«شنو هالخميس الأسود».. تلك الجملة التي قالها أحد أصحاب المقاهي كانت خير دليل على الضربة المفاجئة التي شنتها اللجنة على مقاهي حولي في ساعات متأخرة من ليل الخميس، للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل والضوابط المحددة له بشأن العمالة المتواجدة بها، بالاضافة الى الكشف عن التراخيص التجارية والصحية.



مخالفات المقاهي كانت «بالجملة» فقد قامت اللجنة بتحرير العديد من إنذارات تلافي المخالفة والمحاضر على التراخيص التجارية والصحية، فضلا عن عمل الكثير من العمالة بغير المناطق المحددة لهم، شهد احد المجمعات التجارية تحرير أكثر من ١٥ مخالفة ضد المقاهي المتواجدة بها وضبط أكثر من ١٠ عاملات خالفن القانون بعملهن في غير مناطق العمل المحددة لهم أو بإقامات مادة ٢٠ (عمالة منزلية) والتي يحظر عملها في القطاع الخاص، فضلا عن عملهن في تقديم خدمات للرجال فقط.



كما علمت «الأنباء» من مصادر في اللجنة أن بعض الزبائن من جنسيات آسيوية يترددن بصفة يومية الى تلك المقاهي يعملن كزبائن باليومية، حيث يقوم صاحب المقهى بعقد اتفاق مسبق معهن للجلوس في المقهى واقامة صداقات بهدف جذب صغار السن والشباب وحثهم على التردد الدائم الى المقهى، مقابل ٢٠ دينارا لليوم.



المتشبهون بالنساء



أما عن الحملة الأخرى فكانت من نصيب المعاهد الصحية «المساج» بمنطقة السالمية، والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة ضربات سريعة ومتتالية من قبل اللجنة المشتركة على تلك الأوكار المشبوهة، حيث يتواجد بعض «الشواذ» الذين يتسترون وراء تلك المعاهد لنشر الفساد والأعمال المنافية للآداب في مجتمعاتنا المحافظة.



«حملة الخميس» لم تختلف كثيرا عن الحملات السابقة حيث تم ضبط عدد من كبير من المتشبهين بالنساء الذين يمارسون الرذيلة مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين ١٠ و ١٥ دينارا، حيث رصد أعضاء اللجنة «مستحضرات تجميل» و«ملابس نسائية» على أجساد تلك العمالة وهو ما سهل عملية ضبطهم متلبسين استعدادا لوضعهم في نظارة الآداب.



غرفة عمليات



اكتشاف كاميرات المراقبة لمداخل ومخارج المعاهد وغرفها أصبح أمرا معتادا في جميع تلك المعاهد المشبوهة، حيث تشكل تلك الكاميرات مخالفة صريحة للقانون لما تسببه من اختراق لحريات الزبائن وسكان العمارات التي تتواجد بها تلك الأوكار، والمختلف في هذه الحملة هو رصد اللجنة لغرفة عمليات ومراقبة في احد المعاهد، والتي تستخدم لمراقبة ورصد أي عملية مداهمة قد تحدث من قبل الجهات الأمنية، وتحتوي هذه الغرفة على شاشات المراقبة، بالاضافة الى أجهزة اتصال لاسلكية يحملها جميع العاملين بالمعهد بهدف التواصل فيما بينهم واطلاق التحذيرات في حالة وجود حملة مباغتة وهو ما يمنحهم الوقت للهروب.



وعلى هامش الحملة أشار مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة صباح المطيري الى أن مشاركة الإدارة تأتي في اطار ممارستها لدورها في التفتيش على العمالة عبر تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والنفطي وذلك للتأكد من مدى التزام تلك القطاعات بالقرارات المنفذه له مما يسهم في ضبط سوق العمل، لافتا الى أن إدارة التفتيش حريصة على التعاون مع اللجنة المشتركة والتي تم تشكيلها بقرار من قبل مجلس الوزراء لتضم في عضويتها 4 جهات ذات صلة وعلاقة بطبيعة العمل في تلك القطاعات وتتمثل في وزارة الداخلية والتجارة والبلدية وهيئة القوى العاملة.



لفت المطيري الى أن الإدارة تقوم باختيار بعض الأنشطة للتفتيش عليها والتأكد من مدى التزامها بالقانون، مؤكدا أن معاهد المساج والمقاهي والمطاعم أحد أبرز تلك الأنشطة نظرا لوجود العديد من المخالفات المرتبطة بها، مشيرا الى أن نشاط المعاهد الصحية على وجه الخصوص يشهد عملية رصد مكثفة عبر الحملات المتكررة، موضحا أنه تمت الاستعانة والتنسيق مع مباحث الآداب التابعة لوزارة الداخلية لمرافقة أعضاء الحملة.



عمالة النساء



أما فيما يتعلق بالتفتيش على المقاهي والمطاعم فأشار الى أن الحملات تتم على المقاهي التي يتواجد بها مخالفات حظر تشغيل السيدات في الأماكن التي تقدم خدمات للرجال، فضلا عن وجود مخالفين لقانون العمل وخاصة من أصحاب المادة ٢٠ وغيرها مثل العمل لدى كفلاء آخرين، مؤكدا أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب التراخيص والعمالة المخالفة حيث تم اعطاؤهم اخطار تلافي للمخالفات وإنذارهم على أن تتم اعادة التفتيش للتأكد من التزامهم بقوانين العمل وفي حالة تكرار المخالفة سيتم ابعادهم، فضلا عن إيقاف ملفات أصحاب العمل والتفتيش على جميع التراخيص التابعة لهم للتأكد من مدى التزامهم بالعمالة المسجلة على ملفاتهم.



من جانبه، أكد رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لاعادة تنظيم العمالة الوافدة بإدارة تفتيش العمل محمد الظفيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن اللجنة حريصة على محاربة كل الظواهر السلبية التي من شأنها أن تؤثر على التركيبة السكانية بصورة سلبية، موجها رسالة الى أصحاب المعاهد والمقاهي قائلا فيها «انتهى زمن اللعب»، وعليكم الاسراع بتعديل أوضاعكم والالتزام بقانون العمل تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات التي يفرضها القانون.



وأشار الظفيري الى استمرار التفتيش المكثف وحملات المداهمة المتواصلة على معاهد «المساج» التي تتستر على المتشبهين بالنساء وتقدم خدمات مشبوهة لزبائنها، ضاربة عرض الحائط بتعاليم ديننا الاسلام وعادتنا الكويتية الأصيلة، مشيرا الى أن تلك الأوكار ستظل تحت رادار اللجنة لحين القضاء على تلك الظواهر السلبية التي تهدد شبابنا.



وفيما يتعلق بالحملات على المقاهي، أوضح الظفيري أن الحملة أسفرت عن جملة من المخالفات منها:تشغيل المرأة في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط، أو تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، تشغيل النساء ليلا.

من أجواء الحملة

٭ أحد المواطنين فوجئ بالحملة على معاهد المساج قائلا «أول مرة أرى فيها تلك المداهمة وما أدري بوجود هؤلاء المتشبهين».

٭ صاحب احد المقاهي يقدم الطلبات للزبائن وبعد مطالبته بكرت الصحة أجاب «أنا كويتي شلون تبون كرت الصحة».

٭ انكار أحد العمالة المتشبهة بالنساء وضعه لمستحضرات التجميل ليطلب منه أعضاء اللجنة غسل وجهه الذي اختلف تماما بعد ازالتها

٭ وجود أسرة وورود وأضواء خافتة لاستدراج ضعاف النفوس في غرف المساج.

مخالفات بالجملة

٭ ضبط ١٠ من المتشبهين بالنساء في معاهد المساج بالسالمية.

٭ ضبط ١٨ عاملا وعاملة لمخالفتهم لقانون العمل في القطاع الخاص.

٭ تحرير محضري تشغيل المحل قبل الحصول على ترخيص صحي.

٭ تحرير 20 محضر تشغيل العامل قبل الحصول على شهادة صحية.

٭ تحرير محضري تشغيل العامل بشهادة صحية منتهية الصلاحية.