بشرى شعبان

أوضح نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح بخصوص ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضراب العمال في جليب الشيوخ أن الهيئة تقوم بأعمالها طبقا لقانون انشاء الهيئة رقم 109 لسنة 2013 ودورها تطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له.

وذكر ان الهيئة تقوم بدورها لمتابعة أصحاب الأعمال وفي حال وجود أي قصور أو إخلال من قبلهم تجاه حقوق ومستحقات العمال تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بحماية العمالة وحقوقهم.

وفيما يتعلق بما تم نشره في مواقع التواصل بخصوص ابعاد العمال من قبل وزارة الداخلية فان الهيئة ستقوم بالمتابعة والتأكد من استلام تلك العمالة لمستحقاتهم وأجورهم.