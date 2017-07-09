تطلق وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم فرصة للمصورين الهواة والمحترفين في البلاد تتيح لهم المشاركة في نشر صورهم على صفحة الوكالة الإلكترونية في زاوية «صورة اليوم».

وتقضي المشاركة من خلال الضغط على ايقونة «كليك» على الصفحة الرئيسية الالكترونية والتسجيل واستيفاء بعض المعايير في الصورة وهي أن تكون بصيغة (jpg) وذات جودة متوسطة أو عالية على ألا يتجاوز حجم الملف 24 ميغا بيكسل ويفضل أن تكون أفقية وملتقطة في الكويت وخلال مدة لا تزيد على العام.

ويجب أيضا أن تسلط الصورة الضوء على الجوانب الجمالية والجغرافية والثقافية في الكويت وإرفاقها بالتعليق شاملا المكان والزمان والحدث وتعريف من يظهر فيها على ألا يتم إرسالها في ملف يتضمن مجموعة صور مرتبطة ببعضها مع أهمية كتابة البيانات الشخصية كاملة مثل الاسم الثلاثي، الهاتف، البريد الإلكتروني.



ومن شروط المشاركة أيضا عدم التغيير الرقمي في الصورة أو إعادة ترتيب مكوناتها أو كتابة أي نص داخلها ويجب ألا تكون منشورة في وسائل الإعلام المحلية أو العالمية أو المعارض باستثناء حساب التواصل الاجتماعي الخاص بصاحبها.

ويسمح للمشاركين بمعالجة الصور كتصحيح ألوانها أو تحويل الملونة منها إلى أبيض واسود وإزالة بقع الغبار والخدوش كما يسمح بتغيير درجة السطوع وتصحيح التفاوت الضوئي شريطة ألا يؤثر ذلك على محتواها مع إرفاق الصورة الاصلية مع المعدلة.