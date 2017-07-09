البسام: قرار إلغاء الإعفاء من البصمة تم تفعيله منذ عام 2006 وأصبح حقاً مكتسباً للفئات المعفاة

البسيس: القرار يقلل إنتاجية 371 ألف موظف في الدولة

الدوخي: طبيعة وظروف بعض المهن في القطاعات الحكومية تحول دون «البصمة»



مريم بندق - عادل الشنان - عبدالعزيز الفضلي

بالتزامن مع نشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن قرار مجلس الخدمة المدنية بشمول جميع موظفي الدولة ببصمة الدوام عند الحضور والانصراف يهدف الى تحقيق المصلحة العامة التي تعني مصلحة المراجعين من المواطنين.



وأوضحت المصادر انه لا تراجع عن القرار الذي سينظم دوام الموظفين المشمولين الآن بالبصمة لأن بعضهم يكتفي بالبصمة حضورا وانصرافا من دون تواجد فعلي على رأس الدوام.



وأشارت المصادر الى أن انتظام المديرين والمراقبين في بدء الدوام يسهل إنجاز معاملات المواطنين وينعكس إيجابا على تواجد الموظفين على رأس عملهم.



وشددت على أنه لا تراجع عن القرار، مشيرة الى ان البديل لقرار البصمة هو تقديم طلب تقاعد.



وكشفت المصادر أنه لا استثناءات لأي فئة، مستدركة: على الوزراء الذين يرون أن مصلحة العمل تحتم استثناء فئة معينة رفع الأمر الى مجلس الخدمة المدنية لدراسته ومن ثم إصدار التوجيهات التي تصب في تحقيق هذه المصلحة.



إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان البصمة بالنسبة للعاملين في المواقع الخارجية في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، سيكون أمرها منوطا بقيادي كل جهة على حدة بحيث يتم تطبيقها بما يتناسب مع أوقات وطبيعة العمل الخارجي وتتم موافاة الديوان بالآلية المعتمدة مباشرة، مؤكدة توفير أجهزة البصمة في مواقع العمل الخارجي.



واشارت المصادر إلى ان السياسة الخاصة باثبات الحضور والانصراف عبر جهاز البصمة تهدف إلى زيادة الإنتاجية لدى الموظفين وتقديم تقارير عمل سنوية مرتبطة بعدد ساعات العمل وأيام الدوام الرسمية وتحديدها بنسب تكشف عن سرعة ونسبة الإنتاجية في العمل خلال الفترات: شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية.



هذا، وتواصلت ردود الافعال المتباينة حول قرار الديوان بإلغاء حالات الإعفاء من البصمة لجميع موظفي الدولة، حيث وصف رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف للمديرين والمراقبين ولمن أمضوا اكثر من 25 سنة خدمة انه قرار مجحف ومخالف للمادة السابعة من الدستور التي نصت على العدل والحرية والمساواة بين المواطنين، حيث إن هذا القرار استثنى القياديين في الجهات الحكومية، علما بأن قرار الإعفاء من البصمة قد تم تفعيله منذ عام 2006 واصبح حقا مكتسبا قانونا للفئة المعفاة من الموظفين.



ولفت البسام إلى ان تطبيق نظام البصمة على الموظفين غير ناجح بسبب عدم تقيد بعض الوزارات والهيئات الحكومية بالخصم على الموظفين المتغيبين بسبب الواسطات من قبل بعض المسؤولين فلو تم تطبيقه بشكل صحيح لما وصلنا إلى هذا الضعف الاداري، ويجب الارتقاء بالعمل الاداري والتصدي لاي قرارات عشوائية وغير مدروسة تسبب ضررا الموظفين.



من جانبه، انتقد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس قرار الخدمة المدنية الخاص بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كاثبات للحضور والانصراف في الجهات الحكومية وتنفيذه في الاول من اكتوبر المقبل، مؤكدا ان القرار سوف يقلل من إنتاجية الموظفين في الدولة والذين فاقت أعدادهم الـ 371 ألف موظف في 30 جهة حكومية وفقا لآخر الأرقام والاحصاءات الرسمية، لافتا إلى انه قرار «خاطئ وغير مدروس».



وقال البسيس في تصريح صحافي: كان القرار صادم وغير متوقع من ديوان الخدمة المدنية تلك المؤسسة الوطنية التي أناط بها الدستور والقانون تشريع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الموظف وتنظم العمل وتوفر المناخ الملائم له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لدعم مسيرة التنمية في كل القطاعات الا ان القرار الاخير يتنافى تماما مع الدور الذي رسمه المشرع للديوان، خاصة اذا ما عرفنا أن هناك ما يزيد على 30 ألف موظف ممن زادت مدة خدمتهم على 25 عاما ضحوا خلالها بأعمارهم، سوف يضيق هذا القرار عليهم الخناق ويدفعهم للاستقالات بعدما امتنع الديوان عن إعفائهم من البصمة ما يجعل سوق العمل يخسر الآلاف من الخبرات الوطنية النادرة التي تقود العمل في جميع مؤسسات الدولة، هذا بالاضافة إلى آلاف الموظفين ممن تتسم طبيعة مهامهم بالعمل الميداني والنزول إلى المواقع الخارجية.



وطالب بضرورة إلغاء هذا القرار واعادة النظر فيه احتراما للخبرات الوطنية بشكل عام والموظف بشكل خاص، فقرارات ضبط وتنظيم العمل لا يجب اختزالها في تطبيق البصمة على الجميع، فهناك الآلاف ممن تتسم مهامهم الوظيفية بالعمل الميداني خاصة المديرين والمراقبين ورؤساء الاقسام وستكون البصمة عائقا رئيسيا في أدائهم لواجبهم الوظيفي وسيكون شاغلهم الشاغل «التبصيم» فقط في الحضور والانصراف.



من ناحيته، وصف رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين الكويتية عادل الدوخي قرار الديوان بالأكثر «ظلما» في تاريخ الكويت.



وقال الدوخي في تصريح صحافي: بدلا من أن يتفرغ ديوان الخدمة لمناقشة إعطاء الحقوق لمستحقيها من بدلات وامتيازات مالية، قام بفرض عقوبة على كل من تفانى في خدمة الوطن ممن امضوا 25 عاما في الخدمة، سواء كانوا من ذوي الوظائف الاشرافية بدءا من رؤساء الأقسام مرورا بالمراقبين وانتهاء بالمديرين أو الموظفين بشتى قطاعات الدولة.



وتابع: «لن يمر هذا القرار مرور الكرام وستكون لنا وقفة قانونية لوقف هذا التعديل المجحف في قانون الخدمة المدنية»، و«من العدل أن يكون للمجتهد في عمله مميزات عن بقية الموظفين، وليس تدمير اجتهاده بقرار غير مدروس، فضلا على ان القرار لم يراع طبيعة وظروف بعض المهن في القطاعات الحكومية».

«# البصمة» يشعل مواقع «التواصل»

كريم طارق

تباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «تويتر» بين مؤيد ومعارض حول قرار إلغاء حالات الاعفاء من البصمة في كل الجهات الحكومية، فمنذ صدور القرار، لايزال هشتاج #البصمة منبرا وساحة لتبادل الآراء، وطرح الروئ والافكار.

«الأنباء» رصدت ردود الأفعال والتي جاءت في أغلبيتها معارضة للقرار المزمع تطبيقه في مطلع اكتوبر القادم، حيث أشار أحد المغردين إلى ضرورة التحرك لكشف ملف الشهادات الوهمية قبل النظر بالمنظور الضيق إلى الاعفاءات عن بصمة الدوام، بينما سخر أحد المغردين من القرار قائلا:«لقرار جاء لتكريم ممن بلغت خدمتهم أكثر من ٢٥ عاما، فهي رسالة واضحة لتلك الشريحة إلى ضرورة التقاعد بعد هذه الخدمة»، ليطالب عدد كبير من المغردين بضرورة التراجع الفوري عن قرار الغاء البصمة تطبيقا لمبدأ المكافأة لتلك الشريحة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.

بينما جاءت ردود الأفعال المؤيدة للقرار باعتباره خطوة اصلاحية لا تضر أحدا بل تسهم بشكل أو بآخر في المساواة بين الموظفين وتعمل على دفع عجلة الإنتاج في كل قطاعات الدولة، حيث لفت أحد المغردين إلى أن قرار إعادة البصمة للمديرين ولمن تجاوز ٢٥ عاما هو قرار اصلاحي مشيدا بتطبيقه متوجها بجزيل الشكر لصاحب هذا القرار.



فيما استغرب أحد المغردين من الهجوم الضاري الذي تشنه بعض النقابات على القرار، متسائلا: «أليس همكم الدفاع عن حقوق الموظفين والمساواة بين الجميع؟».

«التربية» تواجه أزمة بسبب البصمة

800 مدرسة تنتظر إقرار ميزانيات لتركيب أجهزة البصمة

الجويسر لـ «الأنباء»: ربط بصمة جميع موظفي الوزارة مع النظام المتكامل لتنفيذ قرار الديوان

الآمال معقودة على التعاون بين الوزارة والديوان لإعفاء المعلمين من القرار عبدالعزيز الفضلي

كغيرها من الهيئات والوزارات، ستتأثر وزارة التربية بقرار إلغاء حالات الاعفاء من البصمة، والذي أقره ديوان الخدمة المدنية مؤخرا، وسيدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل، ومن المتوقع ان يحدث أزمة بين أروقة الوزارة، حيث لم تطبق فيها منذ نشأة الوزارة.

وفي هذا السياق، قال مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان «التربية» كبقية الوزارات ملتزمة بالقرارات التي تصدر من ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى اننا نثق في التزام معلمينا بدوامهم، ولكن علينا تنفيذ تعليمات وقرارات الديوان.

وأوضح الجويسر انه ومنذ العام الماضي رفعنا مذكرة لتطبيق البصمة على الادارات المدرسية، لافتا الى انها كانت من ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة التربية بضرورة ادخال البصمة على المدارس، مشيرا الى انه سيتم ربط بصمة جميع العاملين في «التربية» مع النظام المتكامل لتنفيذ قرار الديوان.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر تربوية لـ «الانباء» أن الوزارة ستواجه مشكلة كبيرة في عملية تطبيق البصمة، خاصة ان المدارس الآن في العطلة الصيفية، منوهة الى ان الامر يحتاج الى اجهزة للبصمة توضع في جميع المدارس التي يصل عددها الى 800 مدرسة، وبالتالي سيتطلب الامر طرح مناقصات لتزويد المدارس بأجهزة البصمة، وبالتالي اقرار ميزانية مالية ضخمة للتنفيذ، فكل مدرسة بحاجة الى 5 اجهزة للبصمة على الاقل.

وذكرت المصادر ان الموضوع لن يتم البت فيه قبل عودة وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري من اجازته بداية الشهر المقبل، لافتة الى ان الامال معقودة على التفاهمات بين الوزارة والديوان، وتفهم ان طبيعة عمل المعلم تختلف كليا عن باقي موظفي الدولة، موضحة ايضا ان انصراف العاملين في المدارس يختلف عن بقية الوزارات فمرحلة رياض الاطفال مثلا ينتهي دوامها الساعة 12 ونصف، بينما قرار الديوان في الساعة الثانية ظهرا.

يذكر أن قرار البصمة على المعلمين تم طرحه العام الماضي في اجتماع وكلاء الوزارة مع الوزير السابق د.بدر العيسى غير ان اول المعترضين على تطبيقه كان الوزير العيسى الذي اكد يومها انه يثق في الهيئات التعليمية بالمدارس ومدى التزامهم بالدوام، خاصة انه منذ انشاء المدارس في الكويت لم توضع بصمة للمعلمين للثقة الكبيرة بهم، ولاسيما انهم خرجوا اجيالا تتبوأ الان مناصب كبيرة في الدولة.

وقد وافق راي العيسى عدد من الوكلاء منهم د.هيثم الاثري وفيصل المقصيد ود.خالد الرشيد بينما اعترض اخرون بحجة ان هناك بعض المعلمين متوفين والبعض الآخر انهيت خدماتهم ومازالت تصرف لهم رواتب، فقال العيسى يومها: يجب محاسبة القطاع المختص لعدم متابعته عمله.

«نقابة التطبيقي»: القرار مجحف

‏أكدت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن قرار إلغاء حالات الإعفاء من البصمة عن الموظفين الذين خدموا 25 عاما وكذلك المديرون والمراقبون «متخبط ومجحف في حق من خدموا الكويت».