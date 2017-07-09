قال رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد سالم الصباح ان الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التخصيص كهدف استراتيجي في المرحلة المقبلة لتوفير آلاف الفرص الوظيفية لأبنائها. وأضاف في تصريح على هامش زيارته الى لندن ان «القادمين لسوق العمل خلال العقدين القادمين سيصلون الى عشرات الآلاف سنويا ومن الصعب على الحكومة تعيينهم جميعا في القطاع العام». وأشار الى ان هناك تخوفا وقلقا لدى بعض الشباب من العمل في القطاع الخاص لعدم احساسهم بالأمان الوظيفي رغم وجود تشريعات تحفظ حقوقهم من تعسف المستثمر علاوة على ان القطاع الخاص سيمكنهم من الإبداع وتطوير قدراتهم. وأكد الشيخ فهد السالم ان الحكومة ومجلس الامة يقفان جنبا الى جنب مع الشباب الطموح وستدافع عن حقوقهم، داعيا الشباب الى التوجه للعمل بالقطاع الخاص وخوض غمار المنافسة دون تردد او تأخير. وأوضح ان الحكومة تهدف من خلال تخصيص المرافق الحكومية الى خلق فرص عمل لآلاف من الشباب الكويتي في القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وخفض المصروفات التشغيلية للدولة. وذكر ان الجهاز الفني لبرنامج التخصيص قام العام الماضي بإجراء مسح شامل لأهم القطاعات الحكومية التي يمكن خصخصتها وترتيب أولويات تخصيصها لافتا الى انه تم وضع خطة لمدة 25 عاما للعمل على خصخصة هذه المرافق والقطاعات.

وبين الشيخ فهد السالم ان الخطوات التي تتخذ في برنامج التخصيص مستمدة من قانون التخصيص وكذلك من تجارب الدول التي سبقت الكويت في خصخصة عدد من القطاعات ومنها الحكومة البريطانية التي لديها تاريخ ناجح في التخصيص.

ولفت الى انه عند الرغبة في طرح اي مرفق للتخصيص تأتي الخطوة الأولى والأهم وهي دراسة المشروع وجدوى تخصيصه وما اذا كان يتطابق مع الأهداف التي وضعت للتخصيص. وقال ان القانون الحالي للتخصيص يحتاج الى تعديل لإعطائه مرونة أكثر اذ يقتصر على نقل ملكية المشروع العام من القطاع العام الى الخاص، مشيرا الى ان التخصيص بمفهومه الحديث ليس نقل ملكية فقط اذ من الممكن اشراك القطاع الخاص بالإدارة او الإجارة.