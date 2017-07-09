عادل الشنان

نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ابراهيم الناشي الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأعداد الملغاة في معاملات التخصيص على قسائم خيطان الجنوبي وانه عار عن الصحة تماما.

وقال الناشي في تصريح صحافي أمس إن المؤسسة فتحت باب التخصيص على قسائم خيطان الجنوبي يوم 11 يونيو الماضي لأصحاب الطلبات الإسكانية حتى تاريخ 36/ 6/ 1998 وما قبل.

وأوضح أن عدد المتقدمين للتخصيص على قسائم خيطان الجنوبي وصل لـ 829 طلبا حتى يوم الخميس الماضي.

وأكد أن جميع الطلبات التي تقدم أصحابها بالتخصيص على مشروع قسائم خيطان الجنوبي مازالت في مرحلة البحث والتدقيق ومطابقة المستندات.