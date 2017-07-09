عادل الشنان

طالب رئيس حملة «متى نسكن» التطوعية مشعان الهاجري بنقل عملية تنفيذ البنية التحتية في مشروع خيطان السكني من وزارة الاشغال العامة الى المؤسسة العامة للرعاية لمرونة وسلاسة اجراءات طرح العقود والترسية، مؤكدا ان وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع محل ثقة ويعمل جاهدا لخدمة المواطنين بشكل عام وتسهيل الإجراءات التي تخص المدن الاسكانية الجديدة الا انه ملتزم حسب القانون باجراءات ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، اما المؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد اطلق مجلس الامة يديها من الروتين والدورة المستندية الطويلة ورفع عنهم الرقابة المسبقة وأتاح طرح وترسية المناقصات عبر المؤسسة دون الرجوع الى لجنة المناقصات المركزية.

من جهة اخرى، ناشد الهاجري وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل مشاركة وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع الدفع عبر مجلس الوزراء لتتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية امور البنى التحتية في مشروع خيطان وان يكون ذلك على وجه السرعة حتى لا يتأخر المخصصون عليها لسنوات طويلة بعد ان انتظروا لقرابة الـ30 عاما.

وطالب الهاجري بالإسراع في طرح عقود البنى التحتية والخدمات العامة ومحطات الكهرباء لمشروع جنوب عبدالله المبارك الذي يعتبر ايضا من المشاريع التي انتظر المخصصون لقرابة العقدين من الزمن وهم اصحاب طلبات منذ عام 2008 وما قبل.