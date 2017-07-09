سوء الأحوال الجوية يصعب الصيد هذا الأسبوع وننصح بالانتظار حتى نهايته بعد أن يتحسن الطقس

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن الكويت لا تزال تخضع لتأثير منخفض الهند الموسمي، ومركز هذا المنخفض الجهراء ومنطقة اللياح وجزيرة بوبيان، مضيفا ان المنخفض الذي يقع في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية أعلى قياسا من المنخفض المتمركز في الكويت وهذا المنخفض موجود من مدينة عدن جنوبا في اليمن الى جازان شمالا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح المرزوق ان هذا المنخفض الكبير يفرز الرياح الجنوبية الشرقية الحارة والرطبة والمعروفة في المنطقة باسم رياح الكوس التي تزيد من درجة الحرارة ومن المرجح ان تكون بين 47 و49 درجة ويتشكل معها الضباب في المساء وساعات الصبح الأولى وتستمر طيلة هذا الاسبوع حتى يوم الجمعة المقبل.

وزاد: من المحتمل ان ترتفع درجة الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل فتصل الى 51ـ52 درجة وتحديدا يومي الاحد والاثنين، اما فترة هذا الاسبوع فستتشكل بعض الغيوم العالية بسبب الرياح الجنوبية الشرقية (الكوس) ولكن هذه الرطوبة وان كانت مكروهة إلا انها تخفض من حدة الحرارة بعض الشيء لأنها تشكل الضباب في الفترة المسائية وساعات الصباح الأولى خصوصا في المناطق الساحلية والتي ستعيق الرؤية وتصبح شبه معدومة.

وتابع المرزوق: الرياح الشرقية والرياح الجنوبية الشرقية الحارة والرطبة التي تهب علينا الآن والتي تتركز بصورة عامة على المناطق الساحلية الجنوبية وكذلك في شمال مدينة الكويت مثل منطقتي الدوحة والصليبخات القريبتين من البحر وهذه الرطوبة ستستمر في منطقتنا والتي تزيد نسبتها على 65% حتى مساء بعد غد الثلاثاء ثم تتحول بعد ذلك الى شمالية غربية حارة جدا ونشطة تكون سرعتها بين 45 و60 كم/ ساعة تعطي فرصة كبيرة لتطاير العجاج والغبار والأتربة مما قد يخفض من الرؤية الأفقية وتكون بين 4 و6 كيلومترات وتستمر هذه الرياح الشمالية الغربية الحارة والنشطة الأربعاء والخميس ثم تبدأ حدتها تخف يوم الجمعة فتكون الرياح متقلبة الاتجاه بين رياح غربية وشمالية ورياح شمالية غربية سرعتها تكون بين 15 و25كم/ ساعة.

وعن حالة البحر، قال المرزوق: البحر يدخل حاليا في تيارات الحمل ومن المعروف ان تيارات الحمل تكون قوية الاندفاع وغير صالحة للصيد حيث ان شدة اندفاع التيار البحري تجعل من المستحيل على بلد الخيط (ثقل الخيط) ان يصل الى قاع البحر، كما ان موج البحر سيكون بين خفيف ومعتدل الموج 1.20ـ1.80متر حتى الثلاثاء ثم يصبح البحر يومي الاربعاء والخميس المقبلين عالي الموج 2.10ـ2.80 متر، وهذا يرجع الى هبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة وتكون بين 45 و60كم / ساعة، كما نلاحظ ان درجة حرارة المياه على الشواطئ ستكون مرتفعة بحيث تكون فوق 47 درجة مئوية بينما تكون درجة حرارة المياه على سواحل الجزر مثل كبر وأم المرادم وقاروه 33 درجة مئوية، وبسبب سوء الأحوال الجوية التي ستسيطر على المنطقة خلال الأيام المقبلة فإننا ننصح بعدم الدخول إلى البحر والانتظار حتى عطلة نهاية الأسبوع حيث سيطرأ تحسن جيد في حالة الجو.