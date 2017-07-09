استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق الرئيس التنفيذي في شركة «زين الكويت» إيمان الروضان، والمدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في «زين» وليد الخشتي.
وتناول اللقـاء سبل تعزيز التعـاون المستمـر بين «الأنباء» و«زين» وآخـر المستجـدات فـي قطـاعي الإعــلام والاتصالات.
وأشـاد وفـد «زيـن» بتعـاون «الأنبـاء» مـع الشركة، وتفاعلها الحيادي مع القضايا المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عما تتميز به من حرفية ومصداقية في مختلف تغطياتها. حضر اللقاء مدير إدارة المبيعات والتسويق الزميل فريد سلوم، ومدير إدارة التحرير الزميل محمد بسام الحسيني ومسؤول العلاقات العامة الزميل يوسف ابراهيم.