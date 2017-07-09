مريم بندق

أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن موعد إعلان اكتتاب المواطنين في أسهم شركة الزور الشمالية الأولى أصبح قاب قوسين أو أدني.



وأوضحت المصادر أن وزارة المالية نفذت قرار مجلس الوزراء القاضي بتحملها 50% من قيمة أسهم الشركة المخصصة لبناء وتنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة.



وأشارت المصادر الى أن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قام بتنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات المختصة.



يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 20 فبراير الماضي تحت عنوان «56 مليون دينار لتملك المواطنين أسهم الزور».



من ناحية أخرى، شددت المصادر على ان مجلس الوزراء يساند ويدعم ويشجع الجهات الرقابية في القيام بدورها المنصوص عليه في القوانين المعتمدة من المجلس.



وقالت المصادر: ان المجلس اعتمد قانون إنشاء ديوان المحاسبة وقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، فهل بعد ذلك يتوانى عن تنفيذ الملاحظات التي توجه الى الوزارات والجهات الحكومية؟ بالتأكيد لا.



واستطردت قائلة: ووزارة المالية، ممثلة في نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، تؤكد في كل اجتماعاته مع لجنة الميزانيات البرلمانية مد يد التعاون «وقد وجهت له اللجنة كلمة شكر عند الموافقة على ميزانية الدولة في الجلسة الختامية لدور الانعقاد».



وكشفت المصادر عن أنه يتم الآن تجهيز مستندات صرف الـ 3.8 مليارات دينار الواردة في تقرير اللجنة كعهد لتعالج بمستندات رسمية وستكون جاهزة قبل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد.