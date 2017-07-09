هاني الظفيري

شرعت وزارة الداخلية في صرف بدل خطر وعدوى للعاملين في إدارة جوازات المطار، حيث طلبت الادارة العامة للشؤون الادارية من مدير عام الادارة العامة لأمن المطار تزويدها بأسماء المستحقين ومسمياتهم الوظيفية.

وكان مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية الشيخ محمد الحمود قد ارسل كتابا الى مدير عام الادارة العامة لأمن المطار بشأن بدلي الخطر والعدوى للعاملين بإدارة جوازات المطار، مشيرا الى كتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر في 17 مايو الماضي.

وطلب الحمود إفادة ادارته بأسماء الموظفين المطلوب منحهم بدلي الخطر والعدوى على ان يكون موضحا الاسم والرقم المدني والمسمى الوظيفي.

وأكد كتاب الحمود ضرورة توضيح الاعباء والمهام الوظيفية التي يقومون بها وتؤدي الى تعرضهم للخطر والعدوى حتى يتسنى اتخاذ اللازم ومخاطبة الديوان.