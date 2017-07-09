رشيد الفعم

شيئاً فشيئاً تبدأ وتيرة العمل البرلماني بالانتعاش مع بداية الشهر المقبل استعداداً لبداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

مصدر برلماني في لجنة الأولويات البرلمانية قال لـ«الأنباء»: إن عدد القوانين التي ستعرض في دور الانعقاد المقبل ستكون أكثر مما كانت عليه في الدور الماضي، موضحا ان اللجنة ستعقد خلال الشهر المقبل اجتماعات متواصلة لتحديد آلية العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

وبين ان اللجنة ستضع جدولاً محدداً تمهيداً للاجتماع مع الجانب الحكومي لتحديد الأولويات الحكومية لدمجها مع الأولويات البرلمانية.

وذكر المصدر أن الاجتماع سيكون باكورة اجتماعات أخرى منفصلة لكل وزارة على حدة بعد معرفة ماهية تلك الأولويات والشكل العام للتشريعات المطلوبة حكومياً.

وأشار الى ان الحكومة ألمحت في دور الانعقاد الماضي إلى ان البديل الاستراتيجي والوثيقة الاقتصادية سيكونان من ضمن الأولويات المقبلة.

ولفت المصدر الى ان اللجنة ستطلب من اللجان البرلمانية تحديد أولوياتها خلال شهر أغسطس المقبل على أبعد تقدير.