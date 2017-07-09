قدم النائب عبدالوهاب البابطين اقتراحا برغبة لتحسين الأوضاع المالية لرجال الإطفاء.

واقترح البابطين: زيادة بدل الخطر الحالية من 150 دينارا لتصبح 200 دينار، وزيادة بدل المكافحة من 120 دينارا لتصبح 150 دينارا مع صرف بدل تلوث وضوضاء وعدوى لرجال المطافئ كل حسب طبيعة عمله ومدى مطابقة البدل معه.

كما اقترح البابطين إلغاء النسبة المقررة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة التي تم تحديدها بقرار ليتم تقييم كامل منتسبي الإطفاء دون تحديد (كوتة) للحصول على مكافأة الأعمال الممتازة مع تطبيق الـ «أوفر تايم» لمنتسبي الإطفاء اثناء تأدية واجبهم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وعدم خصم البدلات اثناء التمتع بالإجازة وضم الأسرة الى التأمين الصحي لرجل الإطفاء.

واقترح ايضا السماح لرجال الإطفاء ببيع رصيد الإجازات، وأيضا ترميم جميع مراكز الإطفاء المتهالكة في جميع المحافظات وتجهيزها بأحدث الأجهزة والوسائل المعتمدة عالميا.