أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي افتتاحها غدا الاثنين نادي المتطوع الصغير تحت شعار «جيل بعد جيل لخدمة الإنسانية» بمشاركة 100 طفل وطفلة من المواطنين والمقيمين.

وقال مدير إدارة الشباب والمتطوعين في الجمعية د. مساعد العنزي في تصريح لـ «كونا» أمس السبت: إن برنامج النادي الذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل يسعى إلى غرس حب العمل التطوعي في النشء وتنمية قدراتهم على العطاء والتفاني في خدمة الإنسانية.

وأضاف العنزي أن البرنامج سيساعد الأطفال المتطوعين ليكونوا قادرين على التصرف في الأزمات من خلال الإسعافات الأولية والاعتماد على النفس وتنمية الشخصية.

وأوضح أن النادي يستقبل الأطفال من سن 5 إلى 12 عاما ويقوم بتعليمهم المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر بغية إكساب الأطفال ثقافة التطوع.

وذكر أنه سيتم تدريب الأطفال على بعض المهارات التي تساعدهم في فهم حاجات المجتمع ومساعدة الآخرين وتنمية الحس الجماعي لديهم، وذلك بالتعاون مع أسرهم.

وأشار إلى أن بإمكان المتطوع في حال استمراره في العمل التطوعي أن يصبح عضوا في الهلال الأحمر الكويتي مستقبلا فضلا عن إمكانية مشاركته في الفعاليات وحملات الاغاثة الخارجية عند بلوغه سن 18 عاما.

وأكد العنزي ضرورة مشاركة أفراد المجتمع في مثل هذه البرامج والأنشطة وتحفيز الأبناء على المشاركة في الأعمال التطوعية.